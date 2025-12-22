22 de diciembre de 2025 - 20:05

Donald Trump anunció los "Juegos Patriotas" y la oposición los comparó con "Los Juegos del Hambre"

En el marco del 250 aniversario de Estados Unidos, el presidente Donald Trump anunció una competencia deportiva juvenil nacional para 2026. El evento generó críticas y polémica política.

Por Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la creación de los “Juegos Patriotas”, una competencia deportiva nacional que se realizará en 2026 en el marco del 250 aniversario de la independencia estadounidense. El evento ya generó polémica, con comparaciones de la oposición con la película Los Juegos del Hambre.

Según explicó Trump en un video difundido en redes sociales, el evento se desarrollará durante cuatro días en otoño y contará con la participación de jóvenes atletas de secundaria, un varón y una mujer por cada estado y territorio del país. El mandatario lo definió como “un evento atlético sin precedentes” y aseguró que será televisado a nivel nacional.

Embed

Durante el anuncio, Trump volvió a expresar su postura contra la participación de atletas transgénero en competencias femeninas y afirmó: “Pero os garantizo que no habrá hombres en deportes de mujeres”.

El presidente ya había adelantado la iniciativa en julio pasado durante un acto en Iowa, donde señaló que el evento podría estar encabezado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y formar parte de una serie de celebraciones oficiales por el aniversario del país.

Comparaciones con Los Juegos del Hambre

El anuncio no tardó en generar reacciones críticas por parte de la oposición. Sectores del Partido Demócrata compararon los Juegos Patriotas con la saga cinematográfica Los Juegos del Hambre, basada en la novela distópica de Suzanne Collins.

La cuenta oficial de los demócratas en la red social X publicó un fragmento de la primera película, en el que se describe un sistema en el que jóvenes son seleccionados para competir en un evento televisado bajo un régimen autoritario. El mensaje aludía a un “espectáculo de honor, valentía y sacrificio”, en clara referencia irónica al anuncio presidencial.

Otras propuestas para el aniversario

En el mismo mensaje, Trump recordó su intención de construir un Arco del Triunfo en Washington, similar al de París, como parte de las conmemoraciones. “Somos el único lugar importante que no tiene un Arco del Triunfo”, sostuvo, y aseguró que el proyecto se concretará “muy pronto”.

Las celebraciones por los 250 años de Estados Unidos, previstas para 2026, se perfilan así como un nuevo escenario de confrontación política, con iniciativas impulsadas por Trump que ya generan fuerte debate público.

