Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona.

El exjefe de Estado, Alberto Fernández, se sumó este jueves al debate y las críticas por parte del kirchnerismo que desató la foto que muestra a Lionel Messi junto al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
El expresidente marcó distancias entre el compromiso social de Maradona y la realidad de los futbolistas actuales.
En declaraciones radiales, Fernández analizó la postura pública de los futbolistas y planteó que existe una brecha generacional en cuanto al compromiso político.
"Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona", afirmó.
Fernández, quien se definió como un “fervoroso maradonista”, destacó que Maradona fue un personaje "excepcional" tanto dentro como fuera de la cancha y lo calificó como lo mejor que vio en su vida. Al compararlo con el actual capitán de la "Scaloneta", marcó una diferencia: "Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España", expresó Fernández en referencia a Messi.
Finalmente, aclaró que no se trata de una crítica hacia el rosarino, sino de “realidades distintas” que explican diferencias en sus posturas públicas.