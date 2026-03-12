El expresidente marcó distancias entre el compromiso social de Maradona y la realidad de los futbolistas actuales.

Alberto Fernández opinó sobre la foto de Messi con Trump y lo comparó con Maradona.

En declaraciones radiales, Fernández analizó la postura pública de los futbolistas y planteó que existe una brecha generacional en cuanto al compromiso político.

Lionel Messi - Donald Trump Lionel Messi fue recibido por Trump en la Casa Blanca EFE "Tengo la impresión de que no todo el mundo tiene el nivel de politización que tenemos algunos de nosotros. De repente le pedimos a jugadores de fútbol de una generación donde la despolitización es muy evidente que tengan las actitudes que tenía Maradona", afirmó.

Embed "Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España"



Alberto Fernández dijo que "le exigimos cosas a Messi que Maradona hacía porque era un ser excepcional" y señaló que vivieron "realidades distintas". pic.twitter.com/X3KeGrVTg6 — Corta (@somoscorta) March 12, 2026 Fernández, quien se definió como un “fervoroso maradonista”, destacó que Maradona fue un personaje "excepcional" tanto dentro como fuera de la cancha y lo calificó como lo mejor que vio en su vida. Al compararlo con el actual capitán de la "Scaloneta", marcó una diferencia: "Maradona tenía un compromiso con su pueblo que tal vez no lo tenga alguien que se fue a los 12 años a vivir a España", expresó Fernández en referencia a Messi.