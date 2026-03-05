Donald Trump recibió a Lionel Messi y al Inter Miami campeón en la Casa Blanca

En una jornada que marcó un hito para el deporte y la diplomacia en Estados Unidos, Lionel Messi estuvo en la Casa Blanca este jueves junto con el plantel del Inter Miami tras ser recibidos por el presidente Donald Trump .

River Plate se retira del Comité Ejecutivo de la AFA y reclama transparencia en la toma de decisiones

La visita se dio en el marco de la tradición institucional de homenajear a los equipos campeones de las ligas profesionales, luego de que las "Garzas" se consagraran en la Major League Soccer (MLS) 2025 .

“Es un gran privilegio para mí decir lo que ningún presidente estadounidense ha tenido la oportunidad de decir antes: ¡bienvenido a la Casa Blanca, Lionel Messi! ”, exclamó Trump al inicio del evento.

En un tono distendido, el presidente bromeó sobre la admiración que su hijo siente por Messi y por Cristiano Ronaldo, y generó risas al consultar a los presentes: "¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?" , recibiendo un unánime "¡Messi!" como respuesta de la sala.

"Casa Blanca": Por el reconocimiento de Donald Trump a Lionel Messi y al plantel campeón de Inter Miami pic.twitter.com/uguRd4bfVA

El reconocimiento se hizo extensivo al cuerpo técnico y al resto de las figuras del equipo. Trump calificó a Javier Mascherano como un “fenomenal entrenador” y saludó especialmente a jugadores como Luis Suárez y Rodrigo De Paul .

Durante la ceremonia, el mandatario recibió de manos del capitán argentino una pelota firmada y una camiseta del Inter Miami con el número 47, en referencia a su lugar como el cuadragésimo séptimo presidente de Estados Unidos.

Trump no escatimó en halagos para el rosarino, destacando su fortaleza mental: “Leo, vos viniste y ganaste. Eso, con toda la presión, no lo hacen muchos”.

Lionel Messi - Donald Trump EFE

En un tono distendido, el presidente bromeó sobre la admiración que su hijo siente por Messi y por Cristiano Ronaldo, y generó risas al consultar a los presentes: "¿Quién es mejor? ¿Él o Pelé?", recibiendo un unánime "¡Messi!" como respuesta de la sala.El reconocimiento se hizo extensivo al cuerpo técnico y al resto de las figuras del equipo. Trump calificó a Javier Mascherano como un “fenomenal entrenador” y saludó especialmente a jugadores como Luis Suárez y Rodrigo De Paul.

Por su parte, el copropietario del club, Jorge Mas, también tomó la palabra para agradecer el gesto, mientras que David Beckham fue el gran ausente de la jornada debido a que estaba de viaje en Europa asistiendo a un desfile de moda de su esposa.

Un antecedente y el futuro deportivo Esta fue la primera vez que Messi ingresó a la Casa Blanca. Aunque a inicios de 2025 había sido condecorado por el entonces presidente Joe Biden con la Medalla Presidencial de la Libertad, compromisos de agenda le habían impedido asistir a la ceremonia oficial en aquella oportunidad.