8 de mayo de 2026 - 15:15

Furor por el álbum del Mundial: le tocó la figurita de Messi y la reacción de su novio se hizo viral

Una joven compró decenas de paquetes para buscar la figurita del Campeón del Mundo. La encontró y la emoción de su novio estalló en redes.

Furor por el álbum del Mundial: le tocó la figurita de Messi y la reacción de su novio se hizo viral

Furor por el álbum del Mundial: le tocó la figurita de Messi y la reacción de su novio se hizo viral

Foto:

TikTok | @ martuchiss___
Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

A pocas semanas de comenzar el Mundial 2026, el clásico álbum de figuritas vuelve a convertirse en furor y a despertar una pasión que atraviesa generaciones. Una de las figuritas más buscada de todas es la de Lionel Messi, por lo que miles de personas compran una gran cantidad de paquetes, sólo para encontarla.

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Este fue el caso de una pareja en Buenos Aires que compró decenas de paquetes de figuritas, no sólo para intentar completar el álbum, sino para lograr el objetivo principal: conseguir la figurita de Messi.

La tiktoker @martuchiss___ compartió el momento en que abrió cada uno de los paquetes para llenar el álbum, junto a su pareja y su familia. Pero el momento más emocionante fue cuando encontró la tan anhelada figurita, y decidió revelárselo a su novio de una divertida manera.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, la joven mencionó una por una las figuritas que le tocaron en su paquete, las cuales incluían a jugadores franceses, portugueses y suizos. Hasta que, finalmente, le mostró la figurita del Astro Argentino.

En el video, se puede ver la reacción del joven quien, ante la efusividad y emoción, abrazó fuertemente a su novia. "No puede ser", expresó Días después, la joven contó en sus redes sociales que su novio encontró dos figuritas más de su ídolo. "Hoy le salieron dos Messi más a la mañana. Está feliz"

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@martuchiss___

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Just a Cloud Away - Pharrell Williams

El video estalló en redes sociales

La reacción del joven se viralizó en redes y el video superó las 2 millones de visualizaciones. Además, se llenó de comentarios de usuarios que expresaron ternura ante la reacción del chico y algunos comentaron experiencias similares.

"Quedó claro que está enamorado, pero de Messi"; "Mi novio reaccionó igual", "Me encantó lo feliz que se puso", fueron algunos de los comentarios que se leyeron.

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