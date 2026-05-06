6 de mayo de 2026 - 21:30

Un hombre sacó a pasar un guanaco y terminó denunciado por maltrato: el caso que generó indignación

El director del Centro de Rescate de Fauna en Chubut afirmó que los animales silvestres no son mascotas y que “la denuncia fue bien realizada”.

Fue denunciado por maltrato tras pasear a un guanaco en Chubut.

Fue denunciado por maltrato tras pasear a un guanaco en Chubut.

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Los Andes | Redacción Viral
Por Redacción Viral

Un hombre fue denunciado por pasear un guanaco con arnés por las calles de Rada Tilly, en Chubut, en una escena que se volvió viral rápidamente y generó la intervención policial. El animal, un ejemplar joven de fauna silvestre protegida, era exhibido ante vecinos que incluso se acercaban a sacarse fotos.

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La presentación fue realizada por el programa REFAUNAR ante la Unidad de Maltrato Animal del Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia, que ya tomó intervención para avanzar en el caso y determinar posibles sanciones. El hecho también generó controversia en redes sociales.

"Fue denunciado con razón", advirtieron

Desde el centro de rescate, su director Víctor Fratto remarcó que la manipulación de este tipo de animales está regulada y que no pueden ser tratados como mascotas, ya que su tenencia y exposición pública no está permitida por la normativa vigente. “Los animales silvestres no son mascotas”, dijo.

“Lo que hizo no está bien, por eso fue denunciado. No puede llevar este tipo de animales como si fuera un perrito”, aseguró Fratto.

La Justicia deberá definir

El expediente quedó ahora en manos de la Justicia, que deberá definir tanto la situación del hombre como el destino del guanaco, en función de las evaluaciones que se realicen en el marco de la investigación. El destino del guanaco depende, entonces, de lo que resuelva el tribunal.

En ese sentido, Fratto explicó que el ejemplar es joven y aún podría reinsertarse en su hábitat natural, aunque advirtió que el contacto prolongado con humanos dificulta ese proceso de readaptación.

Chubut cuenta con un único centro de rescate y rehabilitación de fauna silvestre, donde se realizan controles sanitarios y procesos previos a la liberación, por lo que ese podría ser el lugar al que sea derivado el animal si así lo dispone la Justicia.

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