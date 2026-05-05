El sorprendente pollo frito translúcido que parece una obra de arte y revoluciona las redes

Cai Nan, un innovador creador de contenido conocido por sus platos extravagantes, ha captado la atención del mundo con su logro más impresionante hasta la fecha: el pollo frito translúcido .

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Esta creación, que posee una apariencia similar al cristal , se asemeja más a una escultura decorativa que a una receta culinaria tradicional. Su video publicado en YouTube, titulado "Quiero hacer que el pollo frito sea transparente, pero el resultado es extraño", se convirtió en un éxito rotundo, superando rápidamente el millón de visualizaciones .

El proceso para alcanzar este resultado, descrito como pura magia en la cocina , implicó una reconstrucción minuciosa de cada parte de la pieza del pollo. Para los huesos, Nan utilizó una mezcla de médula ósea, colágeno y gel frío , la cual dejó cuajar en moldes específicos.

Por otro lado, la carne fue transformada primero en un líquido acuoso mediante un dispositivo especial, para luego recuperar la estructura de sus fibras musculares empleando la técnica de esferificación , común en la gastronomía molecular.

Finalmente, el autor fusionó la carne y los huesos en un nuevo molde, obteniendo una pieza con una consistencia similar al vidrio. A pesar de su aspecto de otro mundo, Cai Nan logró recrear incluso la capa exterior crujiente que caracteriza al pollo frito convencional.

Esta receta de pollo translúcido de Cai Nan provoca reflexión y resulta inquietante a la vez. Despierta la curiosidad de algunos por probar este plato tan peculiar, mientras que repele a muchos otros que afirman que jamás se llevarían algo tan extraño a la boca.

En los comentarios varios usuarios se sorprendieron con el resultado final y dejaron sus comentarios. “Un día este hombre se hará transparente” y “aquí llega un científico que en realidad era un chef, pero cuyo talento se desperdició”, fueron algunos comentarios destacados.