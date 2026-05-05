5 de mayo de 2026 - 21:15

El sorprendente pollo frito translúcido que parece una obra de arte y revoluciona las redes

El creador de contenido Cai Nan mostro la técnica de gastronomía molecular para transformar un plato clásico en una pieza cristalina.

El increíble pollo frito translúcido que sorprendió en redes

El increíble pollo frito translúcido que sorprendió en redes

Foto:

Por Manuel Ferreyra

Cai Nan, un innovador creador de contenido conocido por sus platos extravagantes, ha captado la atención del mundo con su logro más impresionante hasta la fecha: el pollo frito translúcido.

Leé además

Abrió un paquete de figuritas del Mundial con su madre y el resultado fue inesperado 

Su mamá le abrió mal un paquete de figuritas del Mundial y le rompió la carta más buscada: "Si sale me muero"

Por Manuel Ferreyra
La increíble creación con IA de los famosos argentinos en la Met Gala

Famosos argentinos en la Met Gala: la impresionante creación con IA que se hizo viral

Por Manuel Ferreyra

Esta creación, que posee una apariencia similar al cristal, se asemeja más a una escultura decorativa que a una receta culinaria tradicional. Su video publicado en YouTube, titulado "Quiero hacer que el pollo frito sea transparente, pero el resultado es extraño", se convirtió en un éxito rotundo, superando rápidamente el millón de visualizaciones.

Cómo se prepara el pollo frito translúcido

El proceso para alcanzar este resultado, descrito como pura magia en la cocina, implicó una reconstrucción minuciosa de cada parte de la pieza del pollo. Para los huesos, Nan utilizó una mezcla de médula ósea, colágeno y gel frío, la cual dejó cuajar en moldes específicos.

Embed - I want to make the fried chicken transparent, but the result is strange. #cooking

Por otro lado, la carne fue transformada primero en un líquido acuoso mediante un dispositivo especial, para luego recuperar la estructura de sus fibras musculares empleando la técnica de esferificación, común en la gastronomía molecular.

Finalmente, el autor fusionó la carne y los huesos en un nuevo molde, obteniendo una pieza con una consistencia similar al vidrio. A pesar de su aspecto de otro mundo, Cai Nan logró recrear incluso la capa exterior crujiente que caracteriza al pollo frito convencional.

Esta receta de pollo translúcido de Cai Nan provoca reflexión y resulta inquietante a la vez. Despierta la curiosidad de algunos por probar este plato tan peculiar, mientras que repele a muchos otros que afirman que jamás se llevarían algo tan extraño a la boca.

En los comentarios varios usuarios se sorprendieron con el resultado final y dejaron sus comentarios. “Un día este hombre se hará transparente” y “aquí llega un científico que en realidad era un chef, pero cuyo talento se desperdició”, fueron algunos comentarios destacados.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Caso Matt Radley: controversia por un supuesto tutor de bioquímica de Oxford.

Debate en redes por un docente de Oxford y su apariencia: hay dudas sobre su identidad

Por Redacción Viral
Publicó una foto de un lobo suelto hecha con IA, generó un intenso operativo y ahora podría ir preso.  

Podría ir preso por publicar una foto de IA: movilizó falsamente a toda la policía por un "lobo suelto"

Por Redacción Viral
Video viral TikTok: le regaló un dron a su marido, pero el entretenimiento casi termina en dovorcio.

Video viral: le regaló un dron a su marido, pero terminó lastimada y el momento casi termina en divorcio

Por Román Pérez
Damien Aspe decidió encerrare un mes en una jaula para denunciar el dominio de empresas de internet.

"Prisioneros": un artista se encerró en una jaula por un mes para protestar contra lo digital

Por Redacción Viral