5 de mayo de 2026 - 18:25

Famosos argentinos en la Met Gala: la impresionante creación con IA que se hizo viral

Un creador digital difundió en Instagram cómo serían las figuras argentinas, desde Mirtha Legrand hasta Messi, en la alfombra más famosa de la moda.

La increíble creación con IA de los famosos argentinos en la Met Gala

La increíble creación con IA de los famosos argentinos en la Met Gala

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Por Manuel Ferreyra

La Met Gala, el evento más importante del calendario de la moda mundial, se llevó a cabo el pasado lunes en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, convocando a cientos de famosos de la moda, el cine y la música.

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En este marco, Santiago Balosky, un creador de contenido argentino realizó diversos videos con inteligencia artificial sobre cómo se verían los argentinos famosos mejor vestidos desfilando por las alfombras de la Met Gala.

Bajo la consigna de este año "Fashion is Art", cada invitado expresó su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada. Entre las principales estrellas destacaron Mirtha Legrand con un vestido que tiene una interpretación artística y Susana Giménez utilizando un vestido negro con la imagen de la misma Mirtha.

Además en esta creación de IA no podía faltar Lionel Messi. El jugador argentino fue creado con una toga, pareciendo un “dios” del fútbol y una corona de laurel dorada.

Entre las actrices y presentadoras también apareció Moria Casán, con un vestido geométrico de color plateado, con una silueta entallada. Otra de las que apareció en el video es Lilita Carrió con un chaleco con hombreras exageradas en punta.

Otro de los que apareció en la gala fue Marcelo Tinelli con una túnica de la antigua Grecia con escenas icónicas de Bailando por un sueño donde aparece Gerardo Sofovich. También crearon a Chiche Gelblung con un sobre todo que lleva la imagen de La Noche Estrellada de Van Gogh.

Además Morena Rial aparece en la gala llevando puesto un vestido negro con una capa de jean, como también una figura entallada.

Como si fuera poco, el mismo creador de contenido se incluyó en uno de los videos quitándole un sombrero con un barco en la cabeza a la mismísima Madonna.

En la última creación de la publicación aparece Alejandra “Locomotora” Oliveras, con un vestido fragmentado en blanco y negro, donde además se escuchan sus típicos insultos para motivar a la gente.

Con el correr de las décadas, esta fiesta se transformó en un fenómeno cultural global, un espacio donde la moda, el arte y el espectáculo se fusionan en una única noche que paraliza las redes sociales y define tendencias.

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