4 de mayo de 2026 - 18:53

Met Gala 2026: los looks de las celebridades que asistieron a la alfombra más importante de la moda

La noche más esperada de la moda se celebró en Nueva York. Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams fueron las anfitrionas de una de las ediciones más conceptuales de todas, bajo el lema Fashion is Art y la exposición Costume Art.

MET GALA EN VIVO: los looks de la noche.&nbsp;

MET GALA EN VIVO: los looks de la noche. 

Foto:

EFE/EPA/SARAH YENESEL
Por María Belén Delgado

La Met Gala es mucho más que una fiesta de celebridades: es el evento más importante del calendario de la moda mundial. Se celebra cada primer lunes de mayo desde 1948 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde acompaña la inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestuario. Con el correr de las décadas se transformó en un fenómeno cultural global, un espacio donde la moda, el arte y el espectáculo se fusionan en una única noche que paraliza las redes sociales y define tendencias.

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Por Redacción Espectáculos

El tema de la edición 2026: Costume Art

Este año, el Costume Institute inaugura la exposición Costume Art, una muestra que explora la relación profunda entre la moda y el arte a lo largo de la historia. La propuesta gira en torno a una idea central: el cuerpo vestido como objeto artístico y narrativo.

Código de vestimenta: Fashion is Art

El dress code de esta edición invitó a los asistentes a abandonar cualquier aproximación convencional a la alfombra roja. Bajo la consigna Fashion is Art, cada invitado expresó su propia relación con la moda como una forma de arte encarnada. Los asistentes desfilaron con looks escultóricos, referencias al arte histórico y reinterpretaciones contemporáneas que conviertan la escalinata del Met en una exposición en sí misma.

Los coanfitriones de la noche

Beyoncé, Nicole Kidman y Venus Williams fueron las encargadas de presidir la edición 2026 junto a Anna Wintour, histórica organizadora del evento. Tres figuras que encarnan, cada una a su manera, la intersección entre arte, cultura y moda.

Podés seguir el evento en vivo desde el canal de YouTube de Vogue.

Embed - Live at Met Gala 2026 With Vogue

Los looks de la noche

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Madonna

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Madonna llegó a la Met Gala con un barco en la cabeza.

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Beyoncé

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Tras 10 años sin asistir, Beyoncé volvió a la Met Gala con un diseño inspirado en un esqueleto.

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Tate McRae

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La cantante apostó por un total look dorado.

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Blake Lively

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La actriz luce un diseño de Versace.

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Bad Bunny

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El cantante apostó por la performance, luciendo mucho más viejo.

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Kim Kardashian

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La famosa lleva un diseño anatómico.

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Kendall Jenner

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La modelo lleva un diseño de Torishéju.

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Chase Infiniti

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La actriz luce un colorido diseño de Thom Browne.

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Sarah Paulson

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Un llamativo look con un dólar tapando sus ojos.

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Kylie Jenner

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Kylie parece irreconocible con las cejas desteñidas.

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Gracie Abrams

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Gracie Abrams llega a la Met Gala.

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Anne Hathaway

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La protagonista de El Diablo viste a la Moda con un vestido de Michael Kors.

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Sabrina Carpenter

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La cantante luce uno de los mejores vestidos de la noche, hecho de material fílmico.

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SZA

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Uno de los diseños más estridentes de la noche.

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Margot Robbie

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El diseño de su vestido dorado es de Chanel

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Camila Morrone

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La actriz lleva un diseño sencillo en blanco y negro.

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Katy Perry

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La cantante apostó por el diseño de Stella McCartney, futurista y arriesgado.

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Rauw Alejandro

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El cantante luce un diseño de Yves Saint Laurent

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Maluma

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El cantante llevó un diseño de Haider Ackermann.

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Sabrina Harrison

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Uno de los look más originales de la noche de Jean Paul Gaultier

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Georgina Rodriguez

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La modelo y empresaria luce un look donde el velo es el protagonista.

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Amanda Seyfried

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La actriz luce un vestido de Prada.

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Emily Blunt

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La actriz de El Diablo Viste a la Moda llegó a la gala.

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Gustav Magnar Witzoe

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Un diseño que cumple con la consigna de la noche.

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Gwendoline Christie

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La actriz lleva un diseño que cumple con el dress code.

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Charly XCX

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La cantante luce un look de Saint Laurent.

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Doja Cat

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La cantante luce un look que imita el plástico.

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Sinead Burke

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La escritora irlandesa forma parte de un grupo de nuevos miembros de la Met Gala.

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Sam Smith

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El músico luce un diseño de Christian Cowen.

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Lena Mahfouf

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La youtuber luce un diseño a tono con la temática de este año.

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Lauren Wasser

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La modelo y atleta luce un diseño acorde a la temática de la noche.

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Lauren Sanchez Bezos

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La esposa de Jeff Bezos, anfitriona y patrocinadora de esta edición junto a su esposo.

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Anna Wintour

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La directora global de contenido y editorial de Vogue viste Chanel.

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Nicole Kidman

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La actriz viste Chanel.

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Ashley Graham

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Ashley Graham vestida por DiPetsa luciendo un curioso nail art con efecto aerosol.

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Cara Delevingne

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La modelo luce un diseño de Ralph Lauren.

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Emma Chamberlain

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La influencer de moda Emma Chamberlain posa junto con un look a medida de Mugler por Miguel Castro Freitas y zapatos de Stuart Weitzman.

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