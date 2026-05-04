Met Gala 2026: los looks de las celebridades que asistieron a la alfombra más importante de la moda

La Met Gala es mucho más que una fiesta de celebridades: es el evento más importante del calendario de la moda mundial. Se celebra cada primer lunes de mayo desde 1948 en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, donde acompaña la inauguración de la exposición anual del Instituto del Vestuario. Con el correr de las décadas se transformó en un fenómeno cultural global, un espacio donde la moda, el arte y el espectáculo se fusionan en una única noche que paraliza las redes sociales y define tendencias.
Madonna
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Madonna llegó a la Met Gala con un barco en la cabeza.
Getty Images