El oscuro thriller ambientado en el oscuro paisaje de Dinamarca: vuelve a Netflix con un crimen perturbador

Netflix lanza uno de los regresos más inquietantes dentro del género thriller : una historia marcada por el acoso, un asesinato brutal y un juego macabro. La serie danesa vuelve con su segunda temporada y promete ser aún más perturbadora que la primera.

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Ambientada en una España distópica, el nuevo thriller de 13 capítulos que sigue atrapando en Netflix

Se trata de “El caso Hartung”. La serie, ambientada en Dinamarca, fue un éxito en 2021 y ahora regresa con su segunda temporada.

La nueva historia comienza con la desaparición de una mujer de 41 años. La investigación revela rápidamente un dato escalofriante: llevaba meses siendo acosada por una persona desconocida que la vigilaba, le enviaba fotos, videos y hasta una canción de cuna.

Cuando su cuerpo aparece sin vida, el caso toma un giro aún más inquietante: existen similitudes con el asesinato de una joven de 17 años ocurrido dos años antes, que nunca fue resuelto.

Embed - El caso Hartung | Tráiler Temporada 2 (ESPAÑOL) | Estreno: 07/05/2026

A partir de ahí, todo se convierte en un juego perverso donde el asesino parece estar siempre un paso adelante, manipulando a la policía y dejando pistas a propósito.

La investigación vuelve a estar en manos de Mark Hess y Naia Thulin, los protagonistas de la primera temporada. Ambos retoman el caso desde lugares distintos, con una relación más tensa y compleja, lo que suma conflicto interno a una trama ya cargada de suspenso.

El juego macabro que eleva la tensión

Los investigadores de siempre, más oscuridad en este thriller. Los investigadores de siempre, más oscuridad en este thriller. gentileza

Uno de los puntos más fuertes de esta nueva temporada es el componente psicológico. El criminal no solo comete los asesinatos, sino que construye una especie de “escondidas” retorcido con sus víctimas.

Ese detalle cambia completamente el tono. Ya no se trata solo de descubrir quién es, sino de entender cuándo va a volver a atacar.

Cuándo se estrena "El caso Hartung" en Netflix

La segunda temporada de "El caso Hartung" se estrenará en Netflix este jueves 7 de mayo.