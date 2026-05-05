Estreno en Netflix: la serie coreana de superhéroes que busca competirle a "The Boys"

Mientras el fenómeno de “The Boys” se acerca a su final en Prime Video , el universo de historias irreverentes sobre personas con poderes suma una nueva apuesta. Esta vez, una serie de Netflix busca competirle desde Corea del Sur y con un tono aún más absurdo.

Esta semana en Netflix: la serie británica sobre narcotráfico basada en una historia real

El oscuro thriller ambientado en el oscuro paisaje de Dinamarca: vuelve a Netflix con un crimen perturbador

Se trata de “The WONDERfools” (Los superfrikis), una comedia que llegará a Netflix el 15 de mayo. La producción mezcla superhéroes con situaciones ridículas, en una historia donde tener poderes no necesariamente es una ventaja.

La trama se sitúa en 1999, en pleno miedo global por el efecto del cambio de siglo y el supuesto fin del mundo. En ese contexto, la ciudad ficticia de Haeseong se convierte en escenario de un hecho extraño, un grupo de vecinos comunes obtiene superpoderes de manera accidental y, a pesar de que piensan que están por morir, la suerte les tuerce el destino.

La serie de Netflix que busca competirle a "The Boys".

La serie de Netflix que busca competirle a "The Boys".

Embed - The WONDERfools | Tráiler oficial | Netflix

Pero hay un giro clave. No solo no saben cómo usar los poderes, sino que tampoco pueden controlarlos . Además, aparecen en los momentos menos oportunos, generando situaciones tan caóticas como peligrosas.

Superhéroes torpes y un enemigo real

Lo que comienza como una serie de episodios absurdos y descontrolados cambia de tono cuando empiezan a registrarse desapariciones y amenazas reales en la ciudad.

Ahí es donde este grupo disfuncional se ve obligado a hacer algo que nunca imaginó, trabajar en equipo para proteger a los demás. El problema es que ninguno confía en el otro.

"The WONDERfools", la nueva serie que llegará a Netflix. "The WONDERfools", la nueva serie que llegará a Netflix. gentileza

El equipo detrás de la serie "The WONDERfools"

La producción está a cargo de Yoo In-shik, reconocido por su trabajo en "Vagabond", y presenta un elenco fuerte dentro del universo de los K-dramas.

Entre los protagonistas se destacan: Park Eun-bin, de “El naufragio de una diva”, Cha Eun-Woo de “True Beauty” y Choi Dae-hoon de “Crash Landing on You”.