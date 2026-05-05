5 de mayo de 2026 - 10:33

Estreno en Netflix: la serie coreana de superhéroes que busca competirle a "The Boys"

La producción sigue a un grupo de humanos que, por error, obtiene poderes en plena crisis de cambio de siglo en 1999.

La serie de superhéores que llegará a Netflix en mayo

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de “The WONDERfools” (Los superfrikis), una comedia que llegará a Netflix el 15 de mayo. La producción mezcla superhéroes con situaciones ridículas, en una historia donde tener poderes no necesariamente es una ventaja.

La serie de Netflix que busca competirle a "The Boys".
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De qué trata Los SUPERfrikis, la nueva serie coreana de Netflix

La trama se sitúa en 1999, en pleno miedo global por el efecto del cambio de siglo y el supuesto fin del mundo. En ese contexto, la ciudad ficticia de Haeseong se convierte en escenario de un hecho extraño, un grupo de vecinos comunes obtiene superpoderes de manera accidental y, a pesar de que piensan que están por morir, la suerte les tuerce el destino.

Embed - The WONDERfools | Tráiler oficial | Netflix

Pero hay un giro clave. No solo no saben cómo usar los poderes, sino que tampoco pueden controlarlos. Además, aparecen en los momentos menos oportunos, generando situaciones tan caóticas como peligrosas.

Superhéroes torpes y un enemigo real

Lo que comienza como una serie de episodios absurdos y descontrolados cambia de tono cuando empiezan a registrarse desapariciones y amenazas reales en la ciudad.

Ahí es donde este grupo disfuncional se ve obligado a hacer algo que nunca imaginó, trabajar en equipo para proteger a los demás. El problema es que ninguno confía en el otro.

"The WONDERfools", la nueva serie que llegará a Netflix.

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El equipo detrás de la serie "The WONDERfools"

La producción está a cargo de Yoo In-shik, reconocido por su trabajo en "Vagabond", y presenta un elenco fuerte dentro del universo de los K-dramas.

Entre los protagonistas se destacan: Park Eun-bin, de “El naufragio de una diva”, Cha Eun-Woo de “True Beauty” y Choi Dae-hoon de “Crash Landing on You”.

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