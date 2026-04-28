Con 8 capítulos en Netflix: la serie sobre Freud que mezcla crímenes, médiums y una Viena oscura del siglo XIX

Ambientada en la Viena del siglo XIX, la trama sigue a un joven médico adicto a la cocaína que se une a una médium y un detective para resolver asesinatos.

Netflix sumó a su catálogo una propuesta que incomoda y atrapa por igual. Se trata de Freud, una miniserie austríaca de ocho capítulos que combina el suspenso con escenas subidas de tono. Lejos de ser una biografía tradicional, la historia sumerge al espectador en una atmósfera densa de crímenes y misterio en la Viena antigua.

La producción, dirigida por Marvin Kren, propone una mirada ficcional sobre el padre del psicoanálisis. El relato presenta a un joven Sigmund Freud, interpretado por Robert Finster, que lucha por ganar reconocimiento en una comunidad médica que rechaza sus teorías sobre el subconsciente y la sexualidad. En ese contexto, su interés por la cocaína añade una capa de inestabilidad al personaje.

Freud: la serie que trae el psicoanálisis a Netflix Freud: la serie que trae el psicoanálisis a Netflix Una conspiración oculta entre el espiritismo y la cocaína La trama se vuelve perturbadora cuando el médico termina involucrado en un cruento crimen y en una fascinante sesión espiritista. Para resolver los misterios que azotan a la Viena de finales del siglo XIX, Freud se une a una médium psíquica, encarnada por Ella Rumpf, y a un detective llamado Georg Friedrich. Juntos, se enredan en una conspiración oculta cargada de elementos históricos y suspenso.

Aunque la serie se estrenó originalmente en 2020, se mantiene como una de las opciones más elegidas por los suscriptores que buscan maratones de fin de semana. Las críticas destacan que, si bien el inicio puede resultar confuso, la historia gana fuerza con el correr de los episodios. Es un thriller psicológico intenso que se adentra en los rincones más oscuros de la psique humana.

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