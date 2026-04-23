Netflix presentó este jueves el primer trailer de "Lo dejamos acá" , una de sus apuestas argentinas más fuertes para 2026. La película reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti en una historia de fuerte carga psicológica, dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez , con estreno previsto para septiembre .

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El adelanto, difundido por la plataforma en sus canales oficiales, muestra el tono que tendrá la película: una historia intensa, incómoda por momentos, y sostenida en el choque entre dos personajes atravesados por sus propias crisis.

Con estas primeras imágenes, Netflix empieza a instalar uno de sus títulos argentinos más esperados del año.

La trama gira alrededor de un psicoanalista pragmático , interpretado por Darín, que comienza a perder la fe en los métodos tradicionales de la psicología.

En medio de esa crisis profesional y personal, decide avanzar con formas poco convencionales de abordar a sus pacientes, hasta empezar a cruzar límites delicados.

En ese contexto aparece el personaje de Diego Peretti, un escritor atravesado por un fuerte bloqueo creativo que llega a consulta en busca de ayuda.

Ricardo Darín y Diego Peretti presentan el estupendo tráiler de su nueva película en Netflix (2)

A partir de ese encuentro, la relación entre ambos empieza a tensarse y se convierte en el eje de una historia que combina conflicto emocional, dilemas éticos y suspenso psicológico.

Un trailer que anticipa tensión y duelo actoral

Las primeras escenas del avance no muestran una película liviana ni una comedia clásica. Por el contrario, todo indica que "Lo dejamos acá" apostará por un clima denso, apoyado en los diálogos, las miradas y la incomodidad creciente entre sus protagonistas. Esa atmósfera es, justamente, una de las claves que más se destacan en el primer material publicado por Netflix.

El trailer también pone el foco en la química entre Darín y Peretti, dos nombres muy fuertes del cine argentino que acá se enfrentan en un duelo interpretativo que promete ser uno de los grandes atractivos de la película. Con solo unos segundos en pantalla, el adelanto ya deja ver que la tensión entre ambos será central en el desarrollo del relato.

Una de las apuestas argentinas fuertes de Netflix

La película forma parte del impulso de Netflix a sus producciones locales bajo el sello “Hecho en Argentina”.

La plataforma ya la había anunciado dentro de su línea de cine nacional y ahora volvió a posicionarla con su primer trailer, reforzando la expectativa en torno a un estreno que buscará tener repercusión tanto en Argentina como en el resto de los mercados donde opera el servicio.

Además del peso de sus protagonistas, el proyecto también reúne nombres importantes detrás de cámara y en producción. Eso ayuda a explicar por qué "Lo dejamos acá" aparece desde ahora como una de las películas argentinas más comentadas del catálogo de Netflix para este año.

Ficha técnica de "Lo dejamos acá"

Título: Lo dejamos acá

Plataforma: Netflix

Género: thriller psicológico / drama

Dirección: Hernán Goldfrid

Guion: Emanuel Diez

Producción: Kenya Films

Estreno estimado: septiembre de 2026