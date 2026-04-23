23 de abril de 2026 - 11:09

Destrozan la nueva película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani: "Son los mismos actores de siempre"

La producción cuenta con la participación de un elenco conocido y fórmulas repetidas de "Envidiosa", que parecen haber cansado al público antes de su estreno.

Adrián Suar y Griselda Siciliani en la nueva película de Netflix.&nbsp;

Adrián Suar y Griselda Siciliani en la nueva película de Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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“Felicidades” está dirigida por el español Álex de la Iglesia, en su primera colaboración con Netflix. El director adapta una obra teatral reciente que tuvo gran repercusión en la cartelera y ahora da el salto a la pantalla. El guion escrito por Mariano Pensotti, autor original, mantiene la esencia teatral pero con un enfoque más dinámico y visual.

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Pero la incorporación de De la Iglesia es la única novedad de la nueva comedia, ya que aparecen en el adelanto actores vistos recientemente como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Martín Garabal - este último también hizo "División Palermo"-, que están dentro del elenco de "Envidiosa"; por obviar a la protagonista a quien en redes burlaron: "La Siciliani: 'Con Netflix me hice la casa'".

Mike Amigorena se suma a la película de Netflix, "Felicidades".
Mike Amigorena se suma a la película de Netflix,

Mike Amigorena se suma a la película de Netflix, "Felicidades".

Si bien el mendocino Mike Amigorena pintaba ser una nueva incorporación, el año pasado protagonizó una miniserie en la misma plataforma de streaming: "Atrapados". Es una adaptación de la novela Caught, de Harlan Coben. El thriller relata el caso de una desaparición, una periodista y una red de sospechas ambientada en Bariloche.

Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto parecen ser las verdaderas novedades de la serie, a pesar de que el humorista tiene varios recopilados de sus mejores sketches en la N roja.

Parte del elenco de "Felicidades".
Parte del elenco de

Parte del elenco de "Felicidades".

Las críticas de los usuarios no se limitaron a la selección de actores repetidos sino a la trama típica de comedias románticas que precede a Suar.

Al actor lo llamaron "el Adam Sandler argentino". Otro sector pide a Netflix ver caras nuevas: "Son siempre los mismo bol..., haciendo las mismas bolud...".

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De un cumpleaños íntimo al caos total: de qué va "Felicidades"

La historia arranca con una premisa simple, un hombre organiza una fiesta de cumpleaños para su esposa con la intención de recomponer la relación. Pero lo que parece una noche tranquila se desarma rápidamente.

Embed - Los personajes de Felicidades, la película argentina de Álex de la Iglesia | Netflix

El punto de quiebre llega con la aparición inesperada de un médium, que desencadena una serie de situaciones absurdas. Los invitados quedan atrapados en la casa, empiezan a salir secretos incómodos y la celebración se transforma en un caos cargado de humor y tensión.

Cuándo se estrena "Felicidades" en Netflix

"Felicidades", que representa el regreso de la dupla Suar y Siciliani, tendrá su estreno hacia fin de este año en la plataforma de la N roja.

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