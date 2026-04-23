Destrozan la nueva película de Netflix con Adrián Suar y Griselda Siciliani: "Son los mismos actores de siempre"

Netflix presentó la nueva película protagonizada por Adrián Suar y Griselda Siciliani . La plataforma mostró imágenes inéditas del elenco y el primer tráiler de la producción. Sin embargo, lo que llamó la atención en redes sociales que la elección de actores parecen querer repetir la fórmula del éxito que tuvo "Envidiosa".

La miniserie de 8 capítulos cortos que se estrenó en Netflix: mezcla crimen y comedia y lidera lo más visto

Última oportunidad para ver en Netflix: se va esta saga de películas infantiles

“Felicidades” está dirigida por el español Álex de la Iglesia , en su primera colaboración con Netflix. El director adapta una obra teatral reciente que tuvo gran repercusión en la cartelera y ahora da el salto a la pantalla. El guion escrito por Mariano Pensotti, autor original , mantiene la esencia teatral pero con un enfoque más dinámico y visual.

Che pero es el mismo cast que envidiosa pero sumando a vicuña y capusotto

Pero la incorporación de De la Iglesia es la única novedad de la nueva comedia, ya que aparecen en el adelanto actores vistos recientemente como Benjamín Vicuña, Violeta Urtizberea y Martín Garabal - este último también hizo "División Palermo" -, que están dentro del elenco de " Envidiosa "; por obviar a la protagonista a quien en redes burlaron: "La Siciliani: 'Con Netflix me hice la casa'".

Mike Amigorena se suma a la película de Netflix, "Felicidades". Mike Amigorena se suma a la película de Netflix, "Felicidades". gentileza

Si bien el mendocino Mike Amigorena pintaba ser una nueva incorporación, el año pasado protagonizó una miniserie en la misma plataforma de streaming: "Atrapados". Es una adaptación de la novela Caught, de Harlan Coben. El thriller relata el caso de una desaparición, una periodista y una red de sospechas ambientada en Bariloche.

Mónica Raiola y la participación especial de Diego Capusotto parecen ser las verdaderas novedades de la serie, a pesar de que el humorista tiene varios recopilados de sus mejores sketches en la N roja.

Parte del elenco de "Felicidades". Parte del elenco de "Felicidades". gentileza

Las críticas de los usuarios no se limitaron a la selección de actores repetidos sino a la trama típica de comedias románticas que precede a Suar.

Al actor lo llamaron "el Adam Sandler argentino". Otro sector pide a Netflix ver caras nuevas: "Son siempre los mismo bol..., haciendo las mismas bolud...".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/_fede_cc/status/2046891204080452012?s=20&partner=&hide_thread=false Es como cualquier película de Adam Sandler, siempre los mismos actores haciendo los mismos personajes con las mismas dinámicas y haciendo el mismo estilo de humor básico semi-romántico. — Fede CC (@_fede_cc) April 22, 2026

De un cumpleaños íntimo al caos total: de qué va "Felicidades"

La historia arranca con una premisa simple, un hombre organiza una fiesta de cumpleaños para su esposa con la intención de recomponer la relación. Pero lo que parece una noche tranquila se desarma rápidamente.

Embed - Los personajes de Felicidades, la película argentina de Álex de la Iglesia | Netflix

El punto de quiebre llega con la aparición inesperada de un médium, que desencadena una serie de situaciones absurdas. Los invitados quedan atrapados en la casa, empiezan a salir secretos incómodos y la celebración se transforma en un caos cargado de humor y tensión.

Cuándo se estrena "Felicidades" en Netflix

"Felicidades", que representa el regreso de la dupla Suar y Siciliani, tendrá su estreno hacia fin de este año en la plataforma de la N roja.