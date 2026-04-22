La miniserie de 8 capítulos cortos que se estrenó en Netflix: mezcla crimen y comedia y lidera lo más visto

Con episodios breves, ritmo acelerado y una combinación poco habitual entre humor absurdo y crimen organizado llega esta producción a Netflix . Es una miniserie de 8 capítulos, que cuenta con un actor ganador del Emmy , sigue a dos hermanos torpes e hilarantes.

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Se trata de “Errores épicos”, la serie protagonizada y creada por Dan Levy que ya se convirtió en uno de los estrenos más comentados del momento. A él lo acompaña Taylor Ortega, quien interpreta a su hermana en la ficción.

“Errores épicos” sigue la historia de Nicky y Morgan , dos hermanos con poca habilidad para resolver problemas que, sin quererlo, terminan involucrados en el mundo del crimen organizado.

Todo comienza cuando intentan realizar un robo para ayudar a su abuela enferma. Sin embargo, el plan sale mal y el error los lleva a ser chantajeados por una organización criminal, que los obliga a cumplir distintas misiones cada vez más peligrosas.

Lo que debería ser una salida rápida se transforma en una cadena de situaciones caóticas, donde su torpeza constante empeora todo lo que intentan resolver.

Una comedia criminal con sello de Dan Levy

La serie fue creada y producida por Levy, conocido por "Schitt’s Creek", junto a Rachel Sennott. El actor destacó el trabajo del equipo detrás de la serie y aseguró que la química entre los protagonistas fue clave para el resultado final, con una apuesta clara por el humor dentro de un contexto criminal.

Qué dicen las críticas de "Errores épicos"

La recepción fue variada, con algunos medios destacaron su propuesta y otros señalaron debilidades en la ejecución.

Desde The Telegraph la valoraron muy positivamente, destacando que, pese a su largo desarrollo, logra funcionar como una comedia oscura efectiva combinada con un thriller criminal sólido.

Del otro lado, hubo lecturas más críticas. The Guardian consideró que la serie no aprovecha del todo su premisa y que funciona más como un vehículo para repetir dinámicas familiares caóticas ya vistas en trabajos anteriores de Levy.

Para Variety, el principal problema está en una trama recargada que termina opacando los momentos cómicos que podrían haber sido más efectivos.

En tanto, The Hollywood Reporter fue aún más duro y planteó que la serie pierde fuerza cuando se la analiza en profundidad, señalando que el resultado no está a la altura de su propuesta inicial.