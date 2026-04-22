El thriller sudafricano que lidera lo más visto en Netflix por su retrato de la ineficiencia burocrática

Una película sudafricana de bajo perfil internacional se colocó en el primer puesto de lo más visto de Netflix . La película es un thriller y generó interés sobre todo por su enfoque social y dramático. Sin embargo, lo que la define es su retrato de la ineficiencia burocrática.

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Se trata de “180”, el film que plantea una crítica directa a las estructuras de justicia y asistencia pública. La producción gira en torno a un sistema que clasifica a las personas según su historial, reforzando desigualdades ya existentes.

"180" sigue la historia de Zak, un hombre que intentó dejar atrás su pasado criminal para reconstruir su vida en la legalidad. Sin embargo, todo cambia cuando un accidente de tránsito deja a su hijo en estado crítico.

A partir de ese hecho, Zak se enfrenta a un sistema que le da la espalda. Su historial delictivo pesa más que la urgencia médica de su familia, y lo que comienza como una situación desesperada deriva en una espiral de frustración , violencia y decisiones límite.

La película expone cómo la burocracia, la lentitud institucional y los prejuicios sociales impactan directamente en el acceso a la justicia, especialmente cuando el protagonista es evaluado no por su presente, sino por su pasado.

Reparto y dirección de "180" (Netflix)

Los actores que protagonizan "180", el nuevo thriller de Netflix. Los actores que protagonizan "180", el nuevo thriller de Netflix. gentileza

El elenco está compuesto mayormente por actores poco conocidos a nivel internacional. El protagonista es Prince Grootboom, quien ya interpretó un protagónico en Netflix llamado “Fatal Seduction” una serie de drama romántico. En la nueva película está acompañado por Noxolo Diamini, Danica Jones, Warren Masemola y Desmond Dube.

La dirección está a cargo del sudafricano Alex Yazbek, quien también coescribe el guion de esta producción que se convirtió en una de las sorpresas recientes del catálogo de la plataforma con más de 9 millones de reproducciones.