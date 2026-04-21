Rompió moldes: Netflix confirmó la sexta y última temporada de una popular serie de comedia

Una serie española que, durante cinco temporadas, desafío el concepto de relaciones , la masculinidad y los vínculos tradicionales anunció su sexta y última entrega. Netflix reveló que la próxima tanda de episodios será el cierre de la historia de cuatro amigos que intentan modernizarse en una cultura que los dejó atrás.

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“Machos Alfa” es la ficción que desde 2022 logró posicionarse entre los títulos más vistos del streaming con una propuesta centrada en la masculinidad actual. La confirmación llegó tras el fuerte rendimiento de la quinta temporada , que en sus primeras horas se ubicó entre los contenidos más consumidos de Netflix.

La producción, creada por Alberto y Laura Caballero , encontró su identidad en una sátira directa sobre los vínculos, las relaciones y las contradicciones de los varones frente a nuevas dinámicas sociales.

La sexta entrega retomará la historia en un punto de desgaste total para sus protagonistas. Lejos de resolver sus conflictos, los nuevos episodios los mostrarán intentando sostener una transformación personal que nunca terminan de concretar.

Según adelantó Netflix, el cierre mantendrá el espíritu crítico que caracterizó a la serie desde el inicio. La trama volverá a girar en torno a Pedro, Raúl, Santi y Luis, quienes buscarán encajar en un modelo de “nueva masculinidad” mientras siguen tropezando con las mismas contradicciones.

Embed - Machos Alfa 5 | Tráiler oficial | Netflix España

La temporada final contará con diez capítulos y continuará bajo la producción de Contubernio Films, con Laura Caballero nuevamente en la dirección. Aunque todavía no hay fecha confirmada, el rodaje ya está en marcha, lo que anticipa un estreno hacia fines de 2026 o comienzos de 2027.

El elenco que regresa para la despedida

Para este cierre, la serie mantendrá a su elenco principal. Actores como Fernando Gil, Raúl Tejón, Gorka Otxoa y Fele Martínez volverán a encarnar a los personajes centrales que impulsaron el éxito del proyecto.

El elenco de "Machos Alfa" de Netflix. El elenco de "Machos Alfa" de Netflix. gentileza

También regresan figuras como María Hervás, Kira Miró, Paula Gallego y Raquel Guerrero, junto a otros nombres que ampliaron el universo de la historia en temporadas recientes.