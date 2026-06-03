Se va de Netflix una de las series más influyentes de todos los tiempos

Durante más de dos décadas marcó tendencias, impulsó debates sobre la amistad, el amor y la sexualidad, y convirtió a Nueva York en un personaje más de la historia. Ahora, una de las producciones más emblemáticas de la televisión se prepara para abandonar el catálogo de Netflix.

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"Sex and the City", la serie protagonizada por Sarah Jessica Parker que se transformó en un fenómeno cultural desde su estreno en 1998. Con seis temporadas, personajes inolvidables y una mirada que revolucionó la representación de las mujeres en la televisión, la ficción es una referencia obligada dentro del género de la comedia dramática.

La historia sigue a Carrie Bradshaw , una escritora que publica una columna sobre relaciones y sexualidad en Nueva York . A través de sus experiencias y las de sus amigas Miranda Hobbes, Charlotte York y Samantha Jones , la serie explora el amor, las citas, la amistad, el trabajo y los desafíos de la vida adulta en una de las ciudades más famosas del mundo.

Netflix retira una de las mejores series ambientadas en Nueva York: "Sex and the city"

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A lo largo de sus episodios, la producción combina humor, drama y reflexiones sobre los vínculos modernos , construyendo un retrato que logró conectar con varias generaciones de espectadores.

Un fenómeno que trascendió la televisión

Más allá de sus seis temporadas, "Sex and the City" dejó una huella profunda en la cultura popular. La serie ganó múltiples premios, impulsó tendencias de moda y convirtió a sus protagonistas en íconos de la pantalla chica.

Su impacto fue tan grande que la historia continuó años después con dos películas estrenadas en cines: "Sex and the City: The Movie" (2008) y "Sex and the City 2" (2010).

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Además, el universo de la franquicia siguió expandiéndose con "And Just Like That...", la secuela que retoma las vidas de Carrie, Miranda y Charlotte en una nueva etapa de sus vidas, décadas después de los acontecimientos originales.

El elenco principal de Sex and the City

La serie cuenta con actuaciones destacadas de: Jessica Parker como Carrie, Kim Cattrall hace a Samantha, Cynthia Nixon en la piel de Miranda y Kristin Davis interpreta a Charlotte. También participaron actores como Chris Noth, David Eigenberg, John Corbett, Kyle MacLachlan y Willie Garson, entre otros.

"Sex and the city" se va de Netflix. "Sex and the city" se va de Netflix. gentileza

¿Cuándo deja Netflix "Sex and the City"?

Según la información disponible en la plataforma, "Sex and the City" dejará de estar disponible en Netflix el próximo 30 de junio, por lo que los suscriptores tienen poco menos de un mes para verla.