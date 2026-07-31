Es una de las mejores series de la historia y Netflix pagó 500 millones de dólares para tenerla

Netflix cerró un acuerdo de 500 millones de dólares para quedarse con los derechos de una saga que marcó a toda una generación. Con más de 370 episodios, es considerada una de las mejores series de la historia y la que redefinió el género zombi en la pantalla chica.

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Se trata de “The Walking Dead”, apreciada por millones de fanáticos y por gran parte de la industria como una de las producciones más influyentes de las últimas décadas.

El acuerdo fue firmado entre Netflix y AMC Global Media y tendrá una duración de cinco años , con el objetivo de reunir por primera vez todo el universo de la franquicia dentro de una misma estrategia global de streaming.

La operación no se limita a la serie original. Netflix obtuvo los derechos de distribución de 371 episodios que abarcan tanto "The Walking Dead" como sus principales spin-offs.

Netflix pagó 500 millones de dólares por los derechos de la saga "The walking dead".

“The Walking Dead”

“Fear the Walking Dead”

“The Walking Dead: Daryl Dixon”

“The Walking Dead: Dead City”

“The Walking Dead: The Ones Who Live”

“The Walking Dead: World Beyond”

“Tales of the Walking Dead”.

Cuándo llegará todo el universo de The Walking Dead a Netflix

Según la información oficial, la incorporación completa de la franquicia comenzará a partir de 2027. Sin embargo, el desembarco no será simultáneo en todos los países.

AMC explicó que cada serie se irá sumando al catálogo de Netflix conforme vayan venciendo los contratos de distribución vigentes en cada territorio. Por eso, algunos mercados recibirán los títulos antes que otros.

“The Walking Dead: Daryl Dixon”, una de las series spin-off que llega a Netflix. gentileza

Un acuerdo histórico para una serie que cambió la televisión

Lori Conkling, vicepresidenta de licencias de Netflix, destacó que la serie continúa atrae nuevos espectadores casi 15 años después de su llegada a la plataforma, solamente en Estados Unidos, y celebró la posibilidad de llevar “el universo completo de The Walking Dead a espectadores de todo el mundo”.

“The Walking Dead”, un éxito por varios motivos

La saga completa de “The Walking Dead” llega a Netflix. gentileza

Estrenada en 2010 y basada en los cómics de Robert Kirkman, la producción protagonizada inicialmente por Andrew Lincoln transformó una historia de supervivencia en un relato sobre la sociedad, el poder, la violencia y los vínculos humanos.

La serie sigue a un grupo de sobrevivientes que intenta mantenerse con vida en un mundo devastado por una epidemia que transforma a los muertos en zombis. A medida que avanzan por un territorio cada vez más peligroso, descubren que la mayor amenaza no siempre son los caminantes, sino también los conflictos, las ambiciones y la violencia entre los propios seres humanos.