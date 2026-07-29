29 de julio de 2026 - 11:41

El drama turco de 9 episodios para ver en Netflix: está basado en la novela de un Nobel de Literatura

La historia sigue a un romance de un empresario con una joven humilde. Sin embargo, pronto se transforma en obsesión.

El drama turco de 9 episodios en Netflix: basado en la novela de un Premio Nobel de Literatura

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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“El museo de la inocencia” es una ficción basada en la reconocida novela de Orhan Pamuk, premio Nobel de Literatura. La serie se convirtió en una recomendación frecuente entre quienes buscan dramas intensos, con personajes complejos y un enfoque más introspectivo que el habitual en las producciones turcas.

Kemal es Selahattin Paal en el nuevo drama de Netflix.

Kemal es Selahattin Paal en el nuevo drama de Netflix.

La historia detrás de “El museo de la inocencia”

La historia se desarrolla en una Estambul atravesada por cambios sociales y culturales. Kemal (Selahattin Paal), un hombre perteneciente a una familia acomodada, inicia una relación secreta con Füsun (Eylül Kandemir), una joven de origen humilde que además tiene un lejano vínculo familiar con él.

Lo que comienza como un romance prohibido pronto se transforma en algo mucho más profundo y perturbador. La relación queda marcada por la distancia, la pérdida y una obsesión que termina condicionando por completo la vida del protagonista.

Según la sinopsis oficial de Netflix, el amor de Kemal por Füsun se convierte en “un anhelo interminable”, una idea que atraviesa toda la narración.

Un amor que se convierte en obsesión

A diferencia de otras series románticas, aquí el centro del relato no está solo en la pareja. Tras la separación, Kemal desarrolla una necesidad compulsiva de conservar cualquier objeto relacionado con Füsun.

Entradas, colillas, accesorios, fotografías y pequeños elementos cotidianos adquieren un valor emocional enorme. Cada pieza representa un recuerdo, una conversación o un momento compartido.

La serie muestra cómo esa acumulación deja de ser un gesto nostálgico para convertirse en una conducta obsesiva, explorando temas como el duelo, la ausencia y la dificultad de dejar atrás el pasado.

La novela de Orhan Pamuk detrás de la serie

La ficción adapta una de las obras más celebradas de Pamuk. Publicada en 2008, la novela recibió reconocimiento internacional por su profundidad psicológica y por la manera en que convierte los objetos cotidianos en parte fundamental del relato.

Orhan Pamuk

Orhan Pamuk

Pamuk incluso creó un museo real en Estambul inspirado en la obra, donde se exhiben elementos vinculados a la historia de Kemal y Füsun. Esa relación entre literatura, memoria y objetos es uno de los aspectos más originales que la serie intenta trasladar a la pantalla.

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