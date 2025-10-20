Subastan más de 1.000 objetos de The Walking Dead y estos son los precios

Aunque con el paso de las temporadas, la serie The Walking Dead perdió millones de espectadores, no deja de ser una ficción que cautivó a muchos. Ahora los fanáticos podrán tener su propio pedazo del apocalipsis zombi.

A más de un año del final de la serie, la pasión por el universo creado por AMC sigue viva, y ahora los seguidores tendrán la oportunidad de adquirir artículos icónicos usados durante la producción.

La cadena AMC Networks , en colaboración con Heritage Auctions , anunció una subasta de más de 1.000 objetos originales , entre los que se incluyen vehículos, armas, trajes, accesorios y prótesis que formaron parte de los momentos más memorables de la historia.

Entre las piezas más codiciadas se encuentra la motorhome Winnebago Chieftain de 1973 , el legendario refugio sobre ruedas que conducía Dale Horvath (Jeffrey DeMunn) durante las primeras temporadas.

El valor inicial de la joyita de la serie será de 5.000 dólares , pero los organizadores adelantaron que el vehículo “ presenta un desgaste considerable y alfombras manchadas con sangre falsa ”, además de no estar operativo . Aun así, es una pieza de colección invaluable que apareció desde el primer episodio y se convirtió en un ícono del grupo original de sobrevivientes.

Las motos de Daryl

Los fanáticos del personaje Daryl Dixon (Norman Reedus) también podrán disputar algunos de los objetos más deseados:

Una Triumph Bonneville personalizada , decorada con los clásicos rayos de Schutzstaffel, usada hasta la cuarta temporada.

, decorada con los clásicos rayos de Schutzstaffel, usada hasta la cuarta temporada. Una Honda CB750 Nighthawk modificada con piezas de Yamaha YZF-R6 , que acompañó al personaje en la quinta y octava entrega.

modificada con piezas de , que acompañó al personaje en la quinta y octava entrega. La KTR 450 Enduro, que apareció en los últimos capítulos de la serie. The Walking Dead Triumph Bonneville customizada (650 cc) utilizada por Daryl Nixon.

Entre los autos más destacados figura el Pontiac Tempest LeMans de 1971, vehículo de los criminales que atacan a Rick Grimes (Andrew Lincoln) en el episodio inicial. El coche, además, lleva la firma del actor y una dedicatoria especial: “Los mejores deseos para el apocalipsis zombie”.

También subastan objetos del spin-off

La subasta no se limita a la serie original. También habrá objetos de los spin-offs como Fear the Walking Dead. El MRAP blindado de Althea Szewczyk-Przygocki (Maggie Grace) y el peculiar “auto nuclear” Ford Pinto que manejó Morgan Jones (Lennie James).

Entre los lotes también se ofrecerán armas icónicas, vestuario original y prótesis de zombies, muchas con marcas de uso y sangre artificial, que conservan la autenticidad del rodaje.