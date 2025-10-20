20 de octubre de 2025 - 15:41

La nueva película que está en Netflix sobre la mayor operación antiterrorista de España

Se inspira en la Operación Santuario, dirigida por la Policía Nacional Francesa, considerada la mayor operación encubierta contra ETA.

El thriller político de Netflix basado en una historia real en España.

El thriller político de Netflix basado en una historia real en España.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

El nuevo documental de Netflix sobre el asesino en serie y la historia, contada desde la perspectiva de su hija.

BTK: por qué ver el documental que lidera en Netflix sobre la hija de un temido asesino serial

Por Redacción Espectáculos
natalia kohen: quien fue la artista y mecenas mendocina que inspiro una pelicula de netflix

Natalia Kohen: quién fue la artista y mecenas mendocina que inspiró una película de Netflix

Por Daniel Arias Fuenzalida

Se trata de “Un fantasma en la batalla” que tuvo su premiere mundial en el Festival de San Sebastián. La película se rodó en numerosas localizaciones del País Vasco y a frontera con Francia.

Sinópsis de la película

Embed - Un fantasma en la batalla | Avance oficial | Netflix España

La película está inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. Cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, la película cuenta la historia de Amaia (Susana Abaitua), una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia.

El film combina suspenso, acción y drama político, mostrando desde adentro el costo personal y ético que conlleva una misión de esa infraestructura.

La historia real detrás de la "Un fantasma en la batalla"

En 2004 se realizó la Operación Santuario, dirigida por la Policía Nacional Francesa. La acción conjunta entre fuerzas francesas y españolas culminó con la detención de 24 personas vinculadas a actos terroristas.

Operación Santuario
Operación Santuario

Operación Santuario

La película se inspira en estas experiencias reales y en el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que durante décadas lucharon contra la organización armada en territorio vasco y francés.

Elogio de la crítica

el diario El País destacó la solidez artística de la película y subrayó el trabajo de su director, Agustín Díaz Yanes. Según el medio español, Un fantasma en la batalla “cuenta con un guion complejo, una dirección potente y la evidencia de que existe un autor haciendo cine de verdad. Con sobriedad muy efectiva, en la que nada falta ni sobra, sin guiños para el querido público”.

Por su parte, ABC fue aún más categórico en su valoración. El diario calificó la producción como “una magnífica lección de cine, de ritmo narrativo, de intriga siempre en progresión y de claridad ética del cómo, dónde y por qué se ganó esa batalla”, destacando su equilibrio entre tensión, profundidad y coherencia moral.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La serie de Netflix basda en una historia real de una familia mexicana.

La historia real detrás de "Nadie nos vio partir", la serie éxito de Netflix con 5 capítulos

Por Redacción Espectáculos
La nueva temproada de la serie política de Netflix

Llegó a Netflix la nueva temporada de una serie política con un matrimonio particular

Por Redacción Espectáculos
Netflix y Spotify hacen historia.

Netflix y Spotify se unen en una colaboración histórica que revoluciona la forma de ver y escuchar contenido

Por Redacción Espectáculos
La miniserie que es furor en Netflix sobre la monogamia.

La miniserie de Netflix que en ocho capítulos replantea la monogamia en la pareja

Por Redacción Espectáculos