10 de marzo de 2026 - 07:05

Con 20 capítulos en Netflix: el K-drama histórico que hizo historia al ganar un Emmy Internacional

Esta producción histórica de 20 episodios marcó un hito en 2022 al convertirse en la primera obra de su país en ser premiada como Mejor Telenovela a nivel global.

&nbsp;El afecto del rey, de Netflix, se llevó una estatuilla.&nbsp;

 "El afecto del rey", de Netflix, se llevó una estatuilla. 

Foto:

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

El fenómeno de las producciones coreanas no se detiene en Netflix y "El afecto del rey" se consolida como una de las opciones más elegidas este 2026. Esta historia de época, que combina una trama dramática con un romance prohibido, logra captar la atención de los suscriptores gracias a su cuidada ambientación histórica.

Leé además

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen.

Según la psicología, las personas nacidas en los 60 y 70 poseen estas 3 fortalezas mentales que las distinguen

Por Cristian Reta
No tener amigos luego de los 60: la psicología lo explica. 

Según la psicología, las personas que llegan a los 60 sin amigos cercanos no son necesariamente antisociales

Por Cristian Reta

La trama se centra en una premisa audaz: tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela se ve obligada a asumir el trono en secreto. Para sobrevivir en un entorno palaciego hostil, debe ocultar su verdadera identidad ante todos, mientras intenta proteger su primer amor y cumplir con sus deberes reales en una época donde el engaño es la única vía de escape.

image

El secreto detrás de una corona prohibida

El éxito de este relato radica en cómo utiliza el recurso de la identidad oculta para generar una tensión constante entre el deber público y el deseo privado. Al situar la historia en una sociedad antigua con reglas estrictas, la posibilidad de ser descubierta funciona como el motor principal del suspenso. Este mecanismo narrativo no solo atrae por el drama, sino que permite explorar temas como la lealtad y el sacrificio personal en contextos donde el poder absoluto exige la renuncia a la propia esencia.

Aunque fue incorporada al catálogo en 2021, su vigencia se explica por su altísima calidad técnica, lo que le permitió ser la primera serie de Corea del Sur en ganar el premio a Mejor Telenovela en los International Emmy Awards de 2022. El elenco, encabezado por Park Eun-bin en un rol dual exigente y Rowoon como su interés romántico, aporta una profundidad emocional que elevó el estándar para las producciones de época que llegaron posteriormente a la plataforma.

image

¿Cuántos capítulos tiene "El afecto del rey" en Netflix?

Con un total de 20 capítulos, la serie logra sumergir al espectador en un relato que, a pesar de no tener episodios cortos, se percibe dinámico por la rapidez con la que se suceden los giros argumentales. Además de los protagonistas, el reparto cuenta con figuras como Nam Yoon-soo, Choi Byung-chan y Bae Yoon-kyung, quienes completan un cuadro de personajes secundarios que enriquecen las intrigas políticas dentro de la corte real.

La tendencia de los suscriptores durante este 2026 ratifica que el interés por los K-dramas históricos sigue creciendo con fuerza. "El afecto del rey" se diferencia de la oferta habitual de comedias románticas por su peso dramático y su capacidad de sostener una narrativa de largo aliento sin perder el impacto emocional inicial, consolidándose como una pieza fundamental para entender el auge global de la ficción coreana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Makena Simonsen, la joven que realizó la demanda.

Se graduó con promedio 3.87, lee como si fuera a primer grado y realizó una demanda que sacude a la educación

Por Cristian Reta
Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

Dura menos de 2 horas en Netflix: la película de ciencia ficción que es furor en 86 países

Con 6 capítulos en Netflix: la inquietante miniserie alemana que compite con Dark entre las más vistas

Con 6 capítulos en Netflix: la inquietante miniserie alemana que compite con "Dark" entre las más vistas

la miniserie con la que netflix supera las 85 millones de visualizaciones: se ve en una sola tarde

La miniserie con la que Netflix supera las 85 millones de visualizaciones: se ve en una sola tarde