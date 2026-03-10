Con 20 capítulos en Netflix: el K-drama histórico que hizo historia al ganar un Emmy Internacional

Esta producción histórica de 20 episodios marcó un hito en 2022 al convertirse en la primera obra de su país en ser premiada como Mejor Telenovela a nivel global.

El fenómeno de las producciones coreanas no se detiene en Netflix y "El afecto del rey" se consolida como una de las opciones más elegidas este 2026. Esta historia de época, que combina una trama dramática con un romance prohibido, logra captar la atención de los suscriptores gracias a su cuidada ambientación histórica.

La trama se centra en una premisa audaz: tras el asesinato del príncipe heredero, su hermana gemela se ve obligada a asumir el trono en secreto. Para sobrevivir en un entorno palaciego hostil, debe ocultar su verdadera identidad ante todos, mientras intenta proteger su primer amor y cumplir con sus deberes reales en una época donde el engaño es la única vía de escape.

image El secreto detrás de una corona prohibida El éxito de este relato radica en cómo utiliza el recurso de la identidad oculta para generar una tensión constante entre el deber público y el deseo privado. Al situar la historia en una sociedad antigua con reglas estrictas, la posibilidad de ser descubierta funciona como el motor principal del suspenso. Este mecanismo narrativo no solo atrae por el drama, sino que permite explorar temas como la lealtad y el sacrificio personal en contextos donde el poder absoluto exige la renuncia a la propia esencia.

Aunque fue incorporada al catálogo en 2021, su vigencia se explica por su altísima calidad técnica, lo que le permitió ser la primera serie de Corea del Sur en ganar el premio a Mejor Telenovela en los International Emmy Awards de 2022. El elenco, encabezado por Park Eun-bin en un rol dual exigente y Rowoon como su interés romántico, aporta una profundidad emocional que elevó el estándar para las producciones de época que llegaron posteriormente a la plataforma.

image ¿Cuántos capítulos tiene "El afecto del rey" en Netflix? Con un total de 20 capítulos, la serie logra sumergir al espectador en un relato que, a pesar de no tener episodios cortos, se percibe dinámico por la rapidez con la que se suceden los giros argumentales. Además de los protagonistas, el reparto cuenta con figuras como Nam Yoon-soo, Choi Byung-chan y Bae Yoon-kyung, quienes completan un cuadro de personajes secundarios que enriquecen las intrigas políticas dentro de la corte real.

La tendencia de los suscriptores durante este 2026 ratifica que el interés por los K-dramas históricos sigue creciendo con fuerza. "El afecto del rey" se diferencia de la oferta habitual de comedias románticas por su peso dramático y su capacidad de sostener una narrativa de largo aliento sin perder el impacto emocional inicial, consolidándose como una pieza fundamental para entender el auge global de la ficción coreana.