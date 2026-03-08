La miniserie con la que Netflix supera las 85 millones de visualizaciones: se ve en una sola tarde

Netflix , entre su extenso catálogo , esconde muchas joyas desconocidas que vale la pena recuperar, incluso tras varios años desde su estreno; y más aún si sigue acumulando visualizaciones, sin prisa pero sin pausa.

Este es el caso de una miniserie alemana de suspenso titulada ‘Mi dulce niña’, la cual lleva acumulando cifras de auténtico récord desde su estreno en 2023. Tanto es así, que este thriller en forma de serie limitada de tan solo seis episodios ha superado ya los 82 millones de visualizaciones, acumulando más de 396 millones de horas reproducidas, tal y como se apunta desde el portal What’s on Netflix .

Lo mejor de todo es que ‘Mi dulce niña’ se puede ver en una tarde , siendo la elección ideal para pasar un fin de semana en casa. Creada por Isabel Kleefeld y Julian Pörksen y protagonizada por Kim Riedle , Naila Schuberth y Sammy Schrein , esta miniserie nos presenta a Lena , una mujer encerrada en una habitación sin ventanas junto a sus dos hijos, Jonathan y Hannah .

Finalmente, Lena logra escapar, dando una gran alegría a sus padres , puesto que han pasado trece años desde su desaparición. Sin embargo, cuando se reencuentran en el hospital salta la sorpresa: esa mujer no es su hija .

De esta forma, la producción es una de esas miniseries que pueden pasar desapercibidas entre los estrenos más sonados de Netflix pero que vale la pena recuperar tanto por su trama como por su factura técnica. No en vano, en desde su estreno en verano de 2023, lleva dos años y medio acumulando visualizaciones, siendo una de esas series que responden a la perfección a las recomendaciones de boca a oreja entre familiares, amigos y conocidos.

Tanto es así, que ‘Mi dulce niña’ acumula ya 82,3 millones de visualizaciones y 396,8 millones de horas de reproducción en Netflix. “Cuando una mujer secuestrada logra escapar, los investigadores se enfrentan a la siniestra explicación de una desaparición sin resolver desde hace 13 años”, nos cuenta su sinopsis oficial.