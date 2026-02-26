Los estrenos de marzo de 2026 en Netflix Argentina: BTS, animé y el regreso de "Peaky Blinders"

Marzo es un mes clave para Netflix . Después de un febrero con movimientos más moderados, la plataforma pisa el acelerador y despliega uno de los catálogos más fuertes en lo que va de 2026. Fechas de estrenos , nuevas temporadas, regresos esperados y grandes apuestas cinematográficas marcan la agenda.

Entre lo más destacado aparecen la segunda temporada del live action de “One Piece” y la película “Peaky Blinders: The Immortal Man” , que continúa la historia del universo creado por Steven Knight. Además, " BTS : El regreso" mostrará el recorrido de la conocida banda de K-Pop tras su pausa para hacer el servicio militar obligatorio.

A continuación, todos los estrenos de Netflix en marzo de 2026 , ordenados por fecha.

Reality en el que siete parejas enfrentan sus conflictos en sesiones con una terapeuta, saliendo de su zona de confort para intentar salvar su relación.

Una académica se obsesiona con un nuevo colega y pone en riesgo su matrimonio y su carrera profesional.

One Piece – Temporada 2 (10/03/2026)

Luffy y los Sombrero de Paja se adentran en la Gran Ruta, enfrentando nuevos enemigos y explorando territorios desconocidos en la búsqueda del tesoro más codiciado.

Embed - ONE PIECE: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

One Tree Hill – Temporadas 1 a 9 (11/03/2026)

El clásico drama juvenil vuelve completo al catálogo con la rivalidad entre Nathan y Lucas como eje central.

Embed - One Tree Hill Trailer Season 1 Episode 1 Trailer

La edad del amor (11/03/2026)

Reality de citas que pone a prueba la idea de que el amor no tiene edad.

Love Is Blind: El reencuentro (11/03/2026)

El experimento social regresa para mostrar qué pasó con las parejas después del altar.

El hombre en el castillo – Temporadas 1 a 4 (11/03/2026)

Un mundo alternativo donde las potencias del Eje ganaron la Segunda Guerra Mundial.

Un lugar para soñar – Temporada 7 (12/03/2026)

Mel y Jack avanzan en su proyecto de adopción mientras resurgen conflictos en Virgin River.

Embed - Un lugar para soñar: Temporada 6 | Tráiler oficial | Netflix

Esa noche (13/03/2026)

Un crimen durante unas vacaciones desencadena una cadena de decisiones que complican aún más la situación de una joven madre.

La primera vez – Temporada 4 (18/03/2026)

El drama ambientado en la Colombia de los años 80 continúa explorando la amistad y el paso a la adultez.

Furias – Temporada 2: Resistencia (18/03/2026)

El inframundo criminal de París entra en una nueva etapa de violencia y reorganización.

Embed - Furia (Temporada 2). Tráiler oficial

Tyler Perry's Beauty in Black – Temporada 2 Parte 2 (19/03/2026)

Traiciones y luchas de poder en el imperio Bellarie.

Algo terrible está a punto de suceder (26/03/2026)

Serie de terror centrada en la semana previa a una boda marcada por una amenaza inminente.

Embed - Algo terrible está a punto de suceder | Avance oficial | Netflix

Harry Hole (26/03/2026)

Un detective enfrenta asesinatos rituales en Oslo mientras lidia con sus propios fantasmas.

Embed - Harry Hole, de Jo Nesbø | Tráiler oficial | Netflix

Películas que llegan a Netflix en marzo 2026

Quiero robarme a la novia (01/03/2026)

Comedia romántica sobre un hombre que intenta sabotear la boda de su mejor amiga.

Una loca entrevista (01/03/2026)

Dos periodistas son reclutados por la CIA tras conseguir una entrevista con Kim Jong-un.

Comer, rezar, amar (01/03/2026)

Julia Roberts protagoniza esta historia de viaje y autodescubrimiento.

Embed - Watch the Official EAT PRAY LOVE Trailer in HD

Flow callejero 3 (04/03/2026)

Cierre de la trilogía centrada en los hermanos Traoré.

300 (06/03/2026)

La épica batalla de las Termópilas liderada por el rey Leónidas.

Máquina de guerra (06/03/2026)

Un ingeniero militar enfrenta una amenaza inesperada en su última misión.

Parque Lezama (06/03/2026)

Una amistad improbable nace entre dos hombres con visiones opuestas del mundo.

Five Nights at Freddy’s (08/03/2026)

Terror nocturno con animatrónicos poseídos en un restaurante abandonado.

Embed - FIVE NIGHTS AT FREDDY'S - Tráiler Oficial (Universal Studios) HD

Joker: Folie à Deux (13/03/2026)

El regreso del Guasón en una historia que mezcla violencia, romance y música.

Como si fuera cierto (13/03/2026)

Un viudo descubre que su nuevo departamento está habitado por el espíritu de su antigua inquilina.

Embed - Just Like Heaven (2005) Trailer #1 | Mark Ruffalo, Reese Witherspoon

Si yo tuviera 30 (15/03/2026)

Comedia sobre una adolescente que despierta en el cuerpo de su versión adulta.

Lady Bird (18/03/2026)

Retrato íntimo de la adolescencia y el deseo de independencia.

Peaky Blinders: The Immortal Man (20/03/2026)

Tommy Shelby regresa a Birmingham cuando su hijo queda atrapado en una conspiración nazi. La película amplía el universo de Peaky Blinders y marca uno de los lanzamientos más fuertes del mes.

Embed - Peaky Blinders: El hombre inmortal | Tráiler oficial | Netflix

Mujercitas (26/03/2026)

Nueva llegada del clásico basado en la novela de Louisa May Alcott.

BTS: El regreso

La icónica vuelta del grupo coreano tras hacer el servicio militar obligatorio.

Hairspray (27/03/2026)

Musical ambientado en los años 60 con crítica social.

Embed - Hairspray (2007) Official Trailer #1 - John Travolta Movie HD

No te preocupes, cariño (27/03/2026)

Thriller psicológico ambientado en una comunidad aparentemente perfecta.

La leyenda del jinete sin cabeza (27/03/2026)

El detective Ichabod Crane investiga una serie de asesinatos en Sleepy Hollow.

Aún es de noche en Caracas (27/03/2026)

Drama ambientado en el colapso político y social de Venezuela.