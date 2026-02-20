Este es el tráiler de la película de "Peaky Blinders" con Cillian Murphy: fecha confirmada en Netflix

Dura dos horas: la película disponible en Netflix con una actriz nominada al Óscar

El filme, titulada “Peaky Blinders: The Immortal Man" , funciona como continuación directa de la serie creada por Steven Knight. La trama se sitúa en Birmingham en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y retoma la vida de Tommy Shelby años después de los acontecimientos que cerraron la última temporada.

El avance muestra a Tommy obligado a abandonar su aislamiento para enfrentar una amenaza que podría arrasar con todo lo que construyó. En un contexto atravesado por bombardeos, tensiones políticas y conspiraciones, el líder de los Peaky Blinders deberá decidir si protege su legado o lo destruye por completo.

La película apuesta por una puesta en escena más ambiciosa que la serie original: imágenes de gran escala, marchas militares, explosiones y una atmósfera aún más opresiva. El conflicto no solo es externo, con Europa sumida en la guerra, sino también interno, con un Shelby marcado por la culpa, el desgaste emocional y los fantasmas del pasado.

En el tráiler, el personaje interpretado por Murphy deja una frase que resume su estado actual: estuvo cerca de tenerlo todo, pero no fue suficiente. Esa sensación de fracaso y vacío atraviesa cada plano del adelanto.

Reparto y nuevos personajes de la película de "Peaky Blinders"

Además del regreso de Cillian Murphy como el icónico Tommy Shelby, el elenco incorpora figuras reconocidas del cine internacional. Entre ellos se encuentran Rebecca Ferguson, Tim Roth, Stephen Graham, Sophie Rundle y Barry Keoghan.

Uno de los focos estará puesto en Duke Shelby, el hijo ilegítimo de Tommy, quien asume un rol determinante dentro de la organización criminal. Su presencia sugiere una nueva etapa para la banda, con ecos del espíritu original de 1919 pero en un escenario mucho más devastado.

Netflix reveló el tráiler de la nueva de Peaky Blinders con Cillian Murphy.: "The Immortal Man". Netflix reveló el tráiler de la nueva de Peaky Blinders con Cillian Murphy.: "The Immortal Man". gentileza

La sinopsis oficial sitúa la acción en una Birmingham golpeada por la guerra. Tommy regresa de un exilio autoimpuesto para enfrentar el momento más crítico de su vida. Con su familia en riesgo y el país al borde del colapso, deberá confrontar sus propios demonios y tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Fecha de estreno de “Peaky Blinders: The Immortal Man" en cines y Netflix

La película derivada de la exitosa serie que llegará a cines seleccionados el 6 de marzo y luego arribará a Netflix el 20 del mismo mes.