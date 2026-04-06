Hay que verla hoy sí o sí: la popular saga de películas infantiles que se va de Netflix

Es de la misma productora de los creadores de "Los Minions" y "Mi villano favorito".

Una de las sagas animadas más populares de los últimos años está a punto de despedirse de Netflix y los fanáticos ya tienen fecha límite para verla. Se trata de una de esas propuestas ideales para toda la familia, dos películas infantiles que combinan humor, aventura y personajes con animales entrañables.

Las películas son “La vida secreta de tus mascotas”, uno y dos, que dejarán la plataforma este viernes, 10 de abril, por lo que quedan solo unos días para disfrutarlas antes de que salgan del catálogo.

De qué tratan las películas que saldrán de Netflix La primera entrega, estrenada en 2016, sigue la historia de Max, un perro que vive cómodamente con su dueña en un departamento de Nueva York. Su rutina cambia por completo cuando ella adopta a Duke, otro perro con una personalidad muy distinta. La rivalidad entre ambos los lleva a perderse en la ciudad, donde deberán aprender a convivir mientras intentan regresar a casa. En el camino se cruzan con otros animales y situaciones inesperadas que muestran qué hacen las mascotas cuando sus dueños no están.

Embed - La Vida Secreta de tus Mascotas - Tráiler Oficial | Prime video En esta entrega introducen a Snowball con un conejo líder de las mascotas abandonadas que viven en las alcantarillas. Un malvado, y esponjoso, villano que se roba los diálogos.

En "La vida secreta de tus mascotas 2", la historia retoma la vida de Max, que ahora enfrenta nuevos desafíos tras la llegada de un bebé a la familia. Mientras lidia con su ansiedad y su instinto protector, la película suma nuevas tramas.