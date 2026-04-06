6 de abril de 2026 - 11:06

Hay que verla hoy sí o sí: la popular saga de películas infantiles que se va de Netflix

Es de la misma productora de los creadores de "Los Minions" y "Mi villano favorito".

Las películas infantiles de la productora Illumination que dejarán Netflix.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
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Las películas son “La vida secreta de tus mascotas”, uno y dos, que dejarán la plataforma este viernes, 10 de abril, por lo que quedan solo unos días para disfrutarlas antes de que salgan del catálogo.

De qué tratan las películas que saldrán de Netflix

La primera entrega, estrenada en 2016, sigue la historia de Max, un perro que vive cómodamente con su dueña en un departamento de Nueva York. Su rutina cambia por completo cuando ella adopta a Duke, otro perro con una personalidad muy distinta. La rivalidad entre ambos los lleva a perderse en la ciudad, donde deberán aprender a convivir mientras intentan regresar a casa. En el camino se cruzan con otros animales y situaciones inesperadas que muestran qué hacen las mascotas cuando sus dueños no están.

Embed - La Vida Secreta de tus Mascotas - Tráiler Oficial | Prime video

En esta entrega introducen a Snowball con un conejo líder de las mascotas abandonadas que viven en las alcantarillas. Un malvado, y esponjoso, villano que se roba los diálogos.

En "La vida secreta de tus mascotas 2", la historia retoma la vida de Max, que ahora enfrenta nuevos desafíos tras la llegada de un bebé a la familia. Mientras lidia con su ansiedad y su instinto protector, la película suma nuevas tramas.

Embed - La Vida Secreta de tus Mascotas 2: Tráiler 5 (Universal Pictures) HD

Snowball que finalmente fue adoptado se cree un superhéroe y se embarca en una misión para rescatar a una tigresa de un circo, mientras que otros personajes viven sus propias aventuras. La secuela amplía el universo de la primera película con más acción, humor y desarrollo de sus protagonistas.

Dónde seguir viendo “La vida secreta de tus mascotas”

Las películas, producidas por Illumination Entertainment, seguirán disponibles en Prime Video.

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