Las 3 películas infantiles que tenés que ver sí o sí en Netflix y quizá no conocías

Se trata de unos clásicos del cine animado que lideran el ranking de la plataforma: su trama de villanos y familia.

Las películas infantiles que lideran en Netflix.

Las películas infantiles que lideran en Netflix.

Clásicos villanos, dibujos coloridos y un fuerte mensaje con sabor a hogar. Netflix presenta su ranking de películas más vistas y las infantiles lideran la lista. Para los más pequeños, o para toda la familia, estos son los filmes que conquistan corazones y risas.

Tres clásicos, uno de ellos tiene más de 15 años desde su estreno, se cuelan en el ranking de la plataforma de streaming. Con millones de reproducciones, “Megamente”, “Home: No hay lugar como el hogar” y “Mi villano favorito 2” aseguran horas de diversión.

Un clásico que sigue vigente

Estrenada originalmente en 2010, "Megamente" volvió a captar la atención en Netflix. La historia del villano que se convierte en héroe sigue cautivando con su mezcla de acción, comedia y un mensaje sobre la importancia de elegir el propio camino.

Embed - MEGAMENTE - Trailer Español Latino - FULL HD

El supervillano Megamente finalmente conquista a su némesis, el héroe Metro Man, pero encuentra su vida carente de sentido sin un héroe contra quién luchar.

Un viaje divertido y emotivo

Con personajes entrañables y una trama que mezcla aventuras con amistad, "Home: No hay lugar como el hogar" volvió a escalar posiciones en el ranking. La historia de un extraterrestre y su inesperada amistad con una niña humana es una de las favoritas para ver en familia.

Embed - HOME: No Hay Lugar Como El Hogar | Trailer en Español (HD) |

Después de que una raza alienígena llamada boov conquista la Tierra, toda la población es reubicada, excepto una niña llamada Tip que se las ha arreglado para esconderse de los extraterrestres.

El regreso de Gru y los Minions

"Mi villano Favorito 2" La segunda entrega de la exitosa saga muestra a Gru intentando dejar atrás su vida de villano para dedicarse a sus hijas adoptivas. Sin embargo, un nuevo peligro lo obliga a volver a la acción.

Embed - GRU 2. MI VILLANO FAVORITO -- Tráiler oficial -- HD [Universal Pictures]

Los Minions, con su humor inconfundible, son la gran atracción de esta película que arrasa en Netflix, donde también está disponible la primera entrega.

