Cuándo se reestrenan las películas de "El conjuro" en los cines de Argentina

Las tres primeras entregas de la franquicia de terror llegan como antesala del cuarto ¿y último? filme de la saga.

Como antesala del estreno de la cuarta —y aparentemente última— entrega de “El Conjuro”, la exitosa saga de terror regresa a los cines de Argentina. Los fanáticos del género y quienes aún no se adentraron en estas historias basadas en casos paranormales reales tendrán la oportunidad de revivir en pantalla grande las tres películas inspiradas en el matrimonio Warren.

La historia de “El Conjuro” tiene como base los archivos de Ed y Lorraine Warren, una pareja de investigadores paranormales que alcanzó notoriedad en los años 70 y 80 en Estados Unidos. Sus experiencias con posesiones y fenómenos inexplicables dejaron huella en la cultura popular y se transformaron en el corazón de la franquicia.

El Conjuro (2013) Basada en uno de los casos más escalofriantes de los Warren, narra la historia de una familia que se muda a una granja en Rhode Island y comienza a experimentar fenómenos paranormales cada vez más violentos.

Embed - EL CONJURO - Tráiler 1 Subtitulado - Oficial de Warner Bros. Pictures El Conjuro 2 (2016) Inspirada en el famoso caso Enfield en Londres, muestra cómo los Warren intentan ayudar a una madre soltera y sus hijos que sufren la presencia de un espíritu maligno en su hogar.

Embed - EL CONJURO 2 - Trailer 2 (Doblado) - Oficial Warner Bros. Pictures El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) Esta entrega aborda el primer juicio en Estados Unidos en el que un acusado de asesinato alegó posesión demoníaca como defensa, llevando a los Warren a enfrentar una de sus investigaciones más complejas.

Embed - EL CONJURO 3: EL DIABLO ME OBLIGÓ A HACERLO – Trailer Oficial ¿A partir de cuándo estarán en los cines? Las tres primeras entregas de “El Conjuro” podrán verse en cines a partir de este jueves 21 de agosto. Se espera que estén en cartelera hasta la llegada de la cuarta película. “El Conjuro 4: Últimos Ritos”, ¿el cierre de la saga? “El Conjuro: Últimos Ritos” llegará a los cines el 4 de septiembre. Esta nueva entrega promete ser la conclusión de la historia cinematográfica de los Warren, con casos inéditos y un cierre cargado de emoción y terror. La película se inspira en el caso de la familia Smurl, quienes experimentaron fenómenos inexplicables en su hogar en Pensilvania. Embed - El Conjuro 4: Últimos Ritos | Tráiler Oficial | Doblado El director y productor James Wan, confirmó que será la última cinta de este universo cinematográfico de terror. “Siempre es bueno ver y pasar el rato con viejos amigos. Voy a extrañarlos a todos. El fin de una era”, escribió en sus redes junto a una foto con las sillas del set de filmación que dicen Ed Warren y Lorraine Warren. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de James Wan (@creepypuppet)