Millones de dólares en juego: las cifras del divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El patrimonio de la pareja incluye inmuebles y terrenos en distintas partes de Europa y Argentina. Existen rumores de infidelidad.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.

La separación de Evangelina Anderson y Martín Demichelis generó un gran impacto, tras una relación de más de 17 años. La disputa y divorcio se desarrolla a partir de un patrimonio valuado en más de 50 millones de dólares que ambos deberán dividir.

El proceso comenzó en 2025, luego de que trascendiera que los trámites de divorcio ya están en marcha. El escenario se centra en dos posibles jurisdicciones, Argentina y Alemania, cuya elección será determinante para el reparto de los bienes.

Evangelina Anderson Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. Web El patrimonio de la pareja El patrimonio acumulado incluye una casa en Marbella, España, donde la familia vivió durante años, un departamento en el exclusivo Chateau Libertador de Buenos Aires, campos en Córdoba y cuentas bancarias millonarias en el exterior.

A esto se suman autos de lujo y otras propiedades distribuidas en distintos continentes. La fortuna fue construida principalmente gracias a la carrera de Demichelis en la élite europea, con pasos por Alemania, España e Inglaterra. En la actualidad, asesores y contadores trabajan en la valuación de cada activo, conscientes de que el marco legal en el que se tramite el divorcio puede modificar sustancialmente la división.

Embed ANDERSON-DEMICHELIS: EL DIVORCIO DE LOS 50 MILLONES DE DÓLARES



Cc #ALaTarde @JotaxTV pic.twitter.com/gjiaAKG56r — América TV (@AmericaTV) August 20, 2025 El debate sobre el reparto entre ambos Uno de los puntos más delicados es si el reparto será equitativo. “Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, señaló el periodista Daniel Fava en A La Tarde (América TV), al exponer la postura del círculo cercano de Demichelis.