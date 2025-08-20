20 de agosto de 2025 - 21:00

Millones de dólares en juego: las cifras del divorcio entre Evangelina Anderson y Martín Demichelis

El patrimonio de la pareja incluye inmuebles y terrenos en distintas partes de Europa y Argentina. Existen rumores de infidelidad.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años.&nbsp;

Evangelina Anderson y Martín Demichelis le pusieron fin a su relación de 17 años. 

El proceso comenzó en 2025, luego de que trascendiera que los trámites de divorcio ya están en marcha. El escenario se centra en dos posibles jurisdicciones, Argentina y Alemania, cuya elección será determinante para el reparto de los bienes.

El patrimonio de la pareja

El patrimonio acumulado incluye una casa en Marbella, España, donde la familia vivió durante años, un departamento en el exclusivo Chateau Libertador de Buenos Aires, campos en Córdoba y cuentas bancarias millonarias en el exterior.

A esto se suman autos de lujo y otras propiedades distribuidas en distintos continentes. La fortuna fue construida principalmente gracias a la carrera de Demichelis en la élite europea, con pasos por Alemania, España e Inglaterra. En la actualidad, asesores y contadores trabajan en la valuación de cada activo, conscientes de que el marco legal en el que se tramite el divorcio puede modificar sustancialmente la división.

El debate sobre el reparto entre ambos

Uno de los puntos más delicados es si el reparto será equitativo. “Para su entorno no es un 50 y 50, y tampoco para los abogados”, señaló el periodista Daniel Fava en A La Tarde (América TV), al exponer la postura del círculo cercano de Demichelis.

Sus representantes consideran que la distribución debería basarse en criterios específicos, no en una división por mitades. En este contexto, los asesores del exdefensor sostienen que Anderson recibirá “lo que corresponde”, mientras que la modelo remarcó que, más allá de lo legal, entre ellos no es necesario recurrir a intermediarios para comunicarse.

Evangelina Anderson y Martín Demichelis

Los problemas con la crianza de sus hijos

La pareja también deberá acordar la cuota alimentaria para sus tres hijos menores: Bastián, Lola y Emma.

- La historia familiar se remonta a 2007, cuando comenzaron su relación tras el Mundial de Alemania.

- En 2015 se casaron en Córdoba, donde nacieron sus dos primeros hijos, y en 2016 llegó la menor. La vida de ambos estuvo marcada por constantes traslados: residencias prolongadas en Alemania, una etapa en España y, finalmente, un regreso a la Argentina tras el último trabajo de Demichelis en México.

El divorcio se da en medio de rumores de infidelidad no confirmados que aumentaron el interés mediático. La causa ya fue comparada con la de Wanda Nara y Mauro Icardi. Actualmente ambos permanecen en el país.

