19 de agosto de 2025 - 13:23

La supuesta amante de Martín Demichelis habló sobre su relación con el exentrenador de River: fue en Mendoza

Tania González Ledesma rompió el silencio y contó todos los detalles sobre su relación de varios meses con Demichelis.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Tania González Ledesma, quien habría mantenido una relación por al menos 9 meses con Demichelis, contó que lo conoció durante un vuelo que transportaba al equipo desde Buenos Aires a Mendoza en el 2023, manifestando que “no lo conocía”.

Martín Demichelis
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

“Me activan una guardia para hacer este vuelo, nos avisan, me van a llevar a River, estábamos haciendo el embarque, entra Martín y realmente me llamó la atención”, reconoció. “Sí, fueron tres vuelos y en el tercero pudimos interactuar un poco más. Hicimos el servicio, me volvió a pedir un té, yo estaba tomando mate y él se acerca y me dice '¿no me das un mate?'”, relató sobre su primera interacción, confesando que el exfutbolista le pidió su número para comunicarse con ella esa misma noche.

“Nos vimos en un hotel y después del encuentro me gustó un 30”, reveló y agregó: “Es difícil que el primer encuentro sea exitoso, es raro que realmente se pegue onda y haya química desde el primer encuentro”.

Martín Demichelis
La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

La supuesta amante de Martín Demichelis rompió el silencio y contó todo sobre su primer contacto con el exfutbolista.

Cuando le preguntaron si no hablaron de la vida amorosa del ex DT, ella sin molestias contestó que no fue un tema que hayan discutido y que no se lo preguntó porque “ella estaba soltera”: “Nos vimos ese día, en ese momento no se habló de familia ni de vínculos propios. Sí, tuve intimidad porque se dio”.

La amante de Martín Demichelis calificó el encuentro como “mágico”.

Por último, le consultaron si planeaba mantener una relación con él. Lejos de eso, la azafata dijo que se dejó llevar por el momento: “No, en realidad no imaginé nada, simplemente quedé asombrada. Realmente nos morimos de risa, hablamos un montón, nos reímos un montón y fue como muy aventurezco también. Evangelina es una diosa y yo cuando le doy el teléfono a él digo ‘¿Qué me va a mandar un mensaje? ¿Cuáles son las chances?'. Como que yo estaba en mi mundo, como que quedé allá arriba”.

