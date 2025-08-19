19 de agosto de 2025 - 09:36

A cuánto se vende el "rolex" por el que Pamela David criticó a Karina Milei

La hermana del presidente tuvo un cruce en redes sociales con la conductora, que terminó pidiendo perdón por confundir el tipo de reloj que usa.

Karina Milei fue acusada de usar un costoso reloj y se supo cuál es realmente el que posee.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo. La cifra coincide con la declaración de la funcionaria.

Este modelo es un reloj de gama media de la industria suiza. Según la información del fabricante, cuenta con componentes de alta calidad, pero no es ni cercano a un rolex.

En el posteo, Karina Milei realizó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", criticó.

Características y valor del reloj de Karina Milei

En la página oficial de la marca Grovana, dentro de la sección de “relojes de mujer”, aparece el modelo Kensington Royal. Aunque no es exactamente el mismo, es el más similar al que usa Milei. Las únicas diferencias son el fondo dorado, y la ausencia de números romanos; en el resto de los detalles, el reloj es el mismo.

Karina Milei
Karina Milei fue acusada de usar un costoso reloj y se supo cuál es realmente el que posee.

Karina Milei
Karina Milei fue acusada de usar un costoso reloj y se supo cuál es realmente el que posee.

El Kensington Royal, según el sitio oficial, cuesta 269 francos suizos, lo que equivale a $ 430.677 o US$ 333, muy por debajo a los 35 mil dólares que acusaba Pamela David.

Este reloj hecho en acero inoxidable 316L, es resistente al agua y posee un cristal tipo Zafiro -es resistente a golpes menores y rayas-. Al ser de producción suiza, tiene movimiento cuarzo y un revestimiento PVD, que le da color y mayor durabilidad a cada componente.

