A cuánto se vende el "rolex" por el que Pamela David criticó a Karina Milei

La hermana del presidente tuvo un cruce en redes sociales con la conductora, que terminó pidiendo perdón por confundir el tipo de reloj que usa.

Karina Milei fue acusada de usar un costoso reloj y se supo cuál es realmente el que posee.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fue acusada por Pamela David de usar un Rolex de 35 mil dólares. Ella se defendió asegurando que se trataba de una "campaña sucia". Además, a través de un comunicado, aclaró que su accesorio es de la marca suiza Grovana, que vale "menos de 1000 dólares" y que lo compró con su dinero "mucho antes de que Javier Milei se lanzara a la presidencia".

El reloj en cuestión es un modelo que estaría fuera de catálogo. Sin embargo, en Mercado Libre se ofrece un modelo muy similar, el Grovana Kensington Royal Lady Zafiro, por un precio de $1.040.000, lo que equivale a unos 788 dólares al cambio paralelo. La cifra coincide con la declaración de la funcionaria.

Este modelo es un reloj de gama media de la industria suiza. Según la información del fabricante, cuenta con componentes de alta calidad, pero no es ni cercano a un rolex.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RealTimeRating/status/1957424591195734044&partner=&hide_thread=false Pamela David sobre el Rolex de Karina Milei: “ANDA CON UN ROLEX DE 35 MIL DÓLARES. SI ES REPOSTERA, NO ES MARU BOTANA” pic.twitter.com/TPWnmU3ei4 — Real Time (@RealTimeRating) August 18, 2025 En el posteo, Karina Milei realizó su descargo con una foto de su muñeca luciendo el reloj y aseguró que iniciará acciones legales por "calumnias e injurias". "A diferencia de ustedes, no tengo nada que esconder", criticó.

Características y valor del reloj de Karina Milei En la página oficial de la marca Grovana, dentro de la sección de “relojes de mujer”, aparece el modelo Kensington Royal. Aunque no es exactamente el mismo, es el más similar al que usa Milei. Las únicas diferencias son el fondo dorado, y la ausencia de números romanos; en el resto de los detalles, el reloj es el mismo.