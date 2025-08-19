19 de agosto de 2025 - 12:37

El impactante video de Nico Vázquez y de Gime Accardi en Casi Ángeles que predijo la infidelidad

Los actores se enamoraron en las grabaciones de la novela juvenil de Cris Morena y una escena cobró otro sentido luego de que Gimena Accardi admitió la infidelidad.

Nico Vázquez y Gime Accardi en Casi Ángeles
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Según la artista, si bien la pareja estaba en crisis desde hacía un tiempo, ese hecho fue “la gota que rebalsó el vaso” y se mostró arrepentida de haberle sido infiel a su marido, con quien compartió los últimos 18 años.

El video de Casi Ángeles que predijo la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez

En medio de esa revelación, una escena de la ficción juvenil en la que ambos fueron protagonistas volvió a circular con fuerza en redes sociales y muchos la señalaron como una suerte de “predicción” de lo que sucedería casi dos décadas después.

En la exitosa tira de Cris Morena, Vázquez interpretó al arqueólogo Nicolás Bauer y Accardi a Malvina Bedoya Agüero. Fue durante las grabaciones que nació el amor entre ellos, una relación que se extendió a lo largo de 18 años.

Sin embargo, un fragmento de aquella historia volvió a cobrar vigencia luego de las declaraciones de la actriz, ya que muestra a los personajes discutiendo por una infidelidad.

En la escena, el personaje de Vázquez enfrenta a su pareja delante de su madre en la ficción, Berta. Primero intenta restarle importancia al episodio y dice: “No pasa nada mamá, cosas privadas”.

Pero a los pocos segundos se quiebra y lanza frases que sorprendieron a los fanáticos al volver a escucharlas en el contexto actual: “Soy un venado, soy una corneta. ¿Querés sacarte el abrigo? ¿Querés colgarlo?”.

El personaje de su madre intenta comprender la situación y pregunta: “Qué le hiciste, qué te hizo”. Bauer, con un tono de enojo, responde sin vueltas: “¿No entendiste? Me metió los cuernos”.

El video, que en su momento formó parte de la trama de ficción, hoy se convirtió en un material cargado de simbolismo para quienes siguen de cerca la separación de los actores.

Muchos usuarios lo compartieron en redes sociales con comentarios sobre la coincidencia entre la ficción y la vida real, lo que sumó un nuevo capítulo al debate público sobre la ruptura.

Nico Vázquez y Gimena Accardi.

