Gimena Accardi admitió su infidelidad a Nico Vázquez y dijo con quién la cometió

Gimena Accardi sorprendió a todos cuando, en vivo, decidió poner en palabras lo que hasta ese momento eran rumores. Con la voz quebrada, confirmó que le fue infiel a Nicolás Vázquez , con quien compartió 18 años de relación, y asumió públicamente la responsabilidad por lo ocurrido.

La vez que la China Suárez habló de como se comporta en las relaciones Gimena Accardi: "Detrás de esa carita..."

El impactante video de Nico Vázquez y de Gime Accardi en Casi Ángeles que predijo la infidelidad

Este martes por la mañana, la actriz fue una de las conductoras invitadas a "Sería Increíble" (Olga) y dio su versión del escándalo del año.

“Me mandé una cagada” , expresó la actriz, dejando en claro que no pretendía ocultar lo sucedido, aunque también subrayó que muchas de las versiones que circularon en los últimos días eran falsas.

“Estoy sin dormir, estoy angustiada, estoy mal. Pero también siento la necesidad de hablar y aclarar cosas que ayer se estuvieron diciendo y que me tienen en el ojo de la tormenta”, explicó.

Accardi reconoció que se trataba de un tema íntimo, pero sostuvo que, al tratarse de personajes públicos, entendía la repercusión. De todos modos, remarcó que “no le debo explicaciones a nadie de algo que es privado y que corresponde a una pareja, y que se habló entre cuatro paredes y que se resolvió de esa forma”. En ese sentido, insistió en que tanto ella como Vázquez no son “ni mediáticos ni amantes del show ni del circo”.

La actriz reconoció que la única persona que merecía una explicación era su marido, y aseguró que ya lo había hecho.

“En 18 años uno comete errores. Yo cometí uno. Me mandé una cagada, malísima y me hago cargo de una parte de lo que se dijo ayer. Es cierto lo que se dijo, pero la mitad de las cosas, la otra no y de eso no me voy a hacer cargo”, señaló.

Más adelante, profundizó sobre cómo atravesaron la situación puertas adentro: “En la pareja soy la responsable de haberse mandado la cagada en estos 18 años. Di las explicaciones a mi marido, del otro lado hubo entendimiento. Me perdonó, me miró a los ojos y me dijo: ‘Yo te sigo amando, esto a vos no te define’”.

A pesar de ese gesto, Accardi reconoció que la relación venía golpeada desde hacía tiempo. “La relación venía mal y desde hacía un año estábamos en crisis. Aunque esto no fue el causante de la separación, sí fue un poco el detonante o la gota que rebalsa el vaso para entre los dos tomar la decisión que deberíamos haber tomado tal vez antes”.

Gimena Accardi negó engañar a Nico Vázquez con Andrés Gil

Lo que sí admitió fue que el episodio involucró a alguien ajeno al medio artístico.

“Se trata de una persona random que no tiene nada que ver con el medio”, explicó, y aclaró que incluso evitó seguirlo en redes sociales para no alimentar especulaciones. Es decir, el tercero en discordia no es el actor Andrés Gil, pareja de Candela Vetrano y su compañero en la obra de teatro "En otras palabras".

En pocas palabras - Gimena Accardi - Andres Gil.jpg Gimena Accardi y Andrés Gil en la obra de teatro Prensa Vanesa Bafaro

Conmovida, la actriz habló del dolor que le provocó haber herido a su pareja: “Lastimé a una persona que amo, que es Nico. Eso es lo que más me duele. Es a la última persona en la vida que yo quiero lastimar porque no se lo merece y porque también hace dos meses se está comiendo un hate gratuito”. Tras la separación, Vázquez fue vinculado con dos compañeras de la obra Rocky, Daiana Fernández y Mercedes Oviedo, algo que todos negaron de forma contundente.

Accardi resaltó la actitud de su ex, al destacar que “como todo un señor, Nico cerró la boca y dijo: ‘No, esto es mentira’ y nos cuidó y nos cuidamos porque así siempre fue nuestra relación. Y eso se agradece”. Al exponer su verdad, dejó en claro que él también tiene ahora la libertad de dar su versión.

Gimena Accardi Gimena Accardi engañó a Nicolás Vázquez y lo reconoció públicamente Web

Con el mismo tono, insistió en que su error no define lo que siente por Vázquez. “Nunca me van a escuchar hablar mal de Nico, es la persona que más sigo amando en este planeta tierra”, afirmó. Aunque reconoció que la separación era inevitable, dejó en claro que la historia de ambos seguirá marcada por el respeto y el cariño.

En medio de la angustia, Accardi intentó dar un mensaje de sinceridad y responsabilidad. Admitió la falta, desmintió las versiones que involucran a terceros y cerró con una frase que refleja el impacto que tuvo este episodio en su vida: “Estoy dolorida, por los rumores, por el odio que recibí y por haber lastimado a Nico”.

Con esas palabras, dejó abierto el capítulo más difícil de su relación con Vázquez, en una confesión que no solo sorprendió, sino que también mostró la cara más vulnerable de la actriz.