Qué le pasó a Nico Vázquez y por qué suspendió las funciones de "Rocky"

Nico Vázquez atraviesa días difíciles , tanto en lo personal como en lo profesional. A la reciente separación de Gimena Accardi , con quien estuvo en pareja durante 18 años, se sumó un problema de salud que lo obligó a suspender las funciones de Rocky , la obra que protagoniza en teatro .

El actor sufrió una lesión intercostal durante una función y, a pesar del dolor, continuó con las presentaciones. Sin embargo, su cuadro empeoró y ahora no tiene otra opción que frenar su actividad para recuperarse.

Desde sus redes sociales, comunicó la noticia y agradeció el acompañamiento del público. “ Gracias por su comprensión y apoyo ”, expresó en un breve mensaje que subió a sus historias de Instagram.

Poco después, compartió el comunicado oficial de la producción. “Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas”, detalla el texto.

Las nuevas fechas se fijaron para fines de septiembre y, para quienes no puedan asistir, se habilitó la posibilidad de solicitar el reintegro del valor de las entradas adquiridas.

Vázquez, que en cada función despliega un gran esfuerzo físico por la exigencia del papel, venía entrenando intensamente para el rol, lo que podría haber influido en la lesión. Aunque no dio más detalles sobre su estado, dejó en claro que priorizará su recuperación antes de regresar al escenario.

La noticia generó mensajes de apoyo de sus seguidores, que destacaron su profesionalismo y le desearon una pronta mejoría. Mientras tanto, el equipo de la obra trabaja para reorganizar el calendario y garantizar que el regreso de Rocky se realice en las mejores condiciones para el protagonista.