8 de agosto de 2025 - 14:21

Qué le pasó a Nico Vázquez y por qué suspendió las funciones de "Rocky"

Tras su reciente separación, un problema de salud obligó Nicolás Vázquez a suspender funciones de la obra que es un éxito de calle Corrientes.

Nicolás Vázquez Rocky
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Nico Vázquez atraviesa días difíciles, tanto en lo personal como en lo profesional. A la reciente separación de Gimena Accardi, con quien estuvo en pareja durante 18 años, se sumó un problema de salud que lo obligó a suspender las funciones de Rocky, la obra que protagoniza en teatro.

Leé además

nos amamos todavia: el dolor de gimena accardi por su separacion de nico vazquez tras regresar de espana

"Nos amamos todavía": el dolor de Gimena Accardi por su separación de Nico Vázquez tras regresar de España

Por Redacción Espectáculos
Nico Vázquez se transformará para su nuevo papel en teatro

Nico Vázquez expresó su dolor y apoyo a la familia de Mila Yankelevich: "Ningún corazón está preparado"

Por Redacción Espectáculos

El actor sufrió una lesión intercostal durante una función y, a pesar del dolor, continuó con las presentaciones. Sin embargo, su cuadro empeoró y ahora no tiene otra opción que frenar su actividad para recuperarse.

Desde sus redes sociales, comunicó la noticia y agradeció el acompañamiento del público. “Gracias por su comprensión y apoyo”, expresó en un breve mensaje que subió a sus historias de Instagram.

El comunicado oficial tras la suspensión de Rocky, la obra que protagoniza Nicolás Vázquez

Poco después, compartió el comunicado oficial de la producción. “Información importante. A raíz de un desgarro en el músculo piramidal que sufrió Nico Vázquez, las funciones de Rocky previstas para este fin de semana han sido reprogramadas”, detalla el texto.

Nico Vázquez Rocky

Las nuevas fechas se fijaron para fines de septiembre y, para quienes no puedan asistir, se habilitó la posibilidad de solicitar el reintegro del valor de las entradas adquiridas.

Vázquez, que en cada función despliega un gran esfuerzo físico por la exigencia del papel, venía entrenando intensamente para el rol, lo que podría haber influido en la lesión. Aunque no dio más detalles sobre su estado, dejó en claro que priorizará su recuperación antes de regresar al escenario.

La noticia generó mensajes de apoyo de sus seguidores, que destacaron su profesionalismo y le desearon una pronta mejoría. Mientras tanto, el equipo de la obra trabaja para reorganizar el calendario y garantizar que el regreso de Rocky se realice en las mejores condiciones para el protagonista.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Preocupación por la salud de Nico Vázquez: continúa internado por una infección

Irreconocible: Nicolás Vázquez se sumetió a un procedimiento estético y sorprendió a todos

Por Redacción Espectáculos
Así es la casa en la que vivieron tantos años Nico Vázquez y Gimena Accardi.

"Todo cerrado": Gimena Accardi confesó cómo será el proceso para divorciarse de Nicolás Vázquez

Por Redacción Espectáculos
Cyrano, un clásico del teatro universal, en la piel de Gabriel Goity

Exitoso estreno de Cyrano con el Puma Goity: "El teatro es una ceremonia única e irrepetible"

Por Carina Bruzzone
Netflix tiene la miniserie francesa que ha revolucionado la plataforma.

La serie más adictiva de Netflix es francesa, tiene 6 capítulos y lidera su género

Por Andrés Aguilera