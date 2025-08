Irreconocible: Nicolás Vázquez se sumetió a un procedimiento estético y sorprendió a todos

Nicolás Vázquez atraviesa una etapa de exposición pública particular. En las últimas horas, el actor publicó un video en redes sociales donde mostró que se sometió a un tratamiento estético con láser, y en paralelo concedió una entrevista en la que abordó su estado anímico y su vínculo actual con Gimena Accardi , su expareja durante 18 años.

“Seguimos cuidándonos la piel” , escribió en el video mientras una médica aplicaba un procedimiento con láser sobre su rostro. Reafirmando el bajo nivel de molestias, comentó: “No duele nada”, a lo que la profesional respondió: “No, es superaccesible”. Luego explicó que el tratamiento apuntaba a mejorar “manchitas, poros, tensado y rejuvenecimiento” , una técnica no invasiva de cuidado facial que refuerza la textura y el tono de la piel.

Pero su exposición no se limitó al plano estético. En diálogo con el ciclo LAM (América), Vázquez enfrentó preguntas sobre su ruptura con Gimena Accardi. Frente a la consulta sobre una posible reconciliación, fue cauteloso: “Eso solo lo sabe Dios, no sé, no lo puedo decir yo”. Desde que anunciaron la separación a principios de julio, ambos han evitado confrontaciones públicas.