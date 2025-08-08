8 de agosto de 2025 - 17:20

Dirigida por Christopher Nolan: el ambicioso y enigmático thriller ganador de un Oscar de que llega a Netflix

El filme destaca por su trama sobre viajes en el tiempo y calidad técnica. Actúan John David Washington y Robert Pattinson.

"Tener" la película de Christopher Nolan que llega a Netflix.

“Tenet” es la ambiciosa película de ciencia ficción y espionaje dirigida por Christopher Nolan que se suma al catálogo de Netflix. Llega este viernes a la plataforma y a cinco años de su estreno, promete volver a captar la atención del público con su innovadora propuesta.

Con una premisa típica de las películas estadounidenses: un agente secreto que debe evitar una catástrofe global, es la tecnología y los viajes en el tiempo los que distinguen a este thriller del creador de "Interestelar".

A diferencia del típico viaje temporal, “Tenet” propone una narrativa no lineal donde los eventos se desarrollan hacia adelante y hacia atrás. Un desafío a la lógica, con intensas paradojas temporales y una complejidad que requiere al espectador concentración extrema.

“Tenet”, más allá de una peli de acción yankee

El agente encubierto de la CIA, conocido solo como “El Protagonista”, encarnado por el actor John David Washington, es reclutado por una organización secreta llamada “Tenet” tras una misión fallida en Kiev.

Embed - TENET - Trailer Final

Su nuevo objetivo es detener una amenaza que podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial: una peligrosa tecnología capaz de invertir el flujo del tiempo, permitiendo que personas y objetos se muevan hacia atrás.

El enemigo, un ruso

La amenaza proviene de Andrei Sator, interpretado por Kenneth Branagh, un oligarca ruso y traficante de armas con una enfermedad terminal, que planea usar esta tecnología y un dispositivo conocido como "el Algoritmo" para destruir el presente y "salvar" el futuro.

Andrei Sator, interpretado por Kenneth Branagh.

Para detenerlo, El Protagonista se alía con el misterioso Neil, Robert Pattinson,y con Kat, Elizabeth Debicki, la esposa de Sator, en una carrera contrarreloj que desafía las leyes de la física y del cine tradicional.

"Tener", ganadora de un Oscar

Estrenada en plena pandemia por COVID-19, “Tenet” logró una hazaña: recaudar más de 365 millones de dólares, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de 2020.

John David Washington y Christopher Nolan con el Oscar.

Destacada por su calidad técnica, en la edición de los Oscar de 2021 ganó la estatuilla a Mejores efectos visuales y estuvo nominada como Mejor diseño de producción, por la creación de escenarios reales con mínima dependencia del CGI.

