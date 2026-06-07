La crítica especializada concluyó: esta es la mejor película disponible actualmente en Netflix

El catálogo de Netflix se transforma cada semana con nuevas incorporaciones, pero una producción original de 2018 sigue ocupando el primer puesto de calidad. Los expertos coinciden en que esta película es la mejor valorada entre todos los títulos accesibles actualmente en la plataforma, superando tanto a éxitos comerciales como a novedades recientes.

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El análisis de la oferta cinematográfica revela que Roma ostenta la nota más alta cuando se cruza el puntaje crítico con la disponibilidad real. Mientras que clásicos como Psicosis o American Graffiti tienen valoraciones superiores, su ausencia temporal de la plataforma deja a la cinta mexicana como la ganadora absoluta del ranking actual.

El prestigio de esta obra no es casualidad. Con una puntuación de 96 sobre 100 , la crítica internacional ha mostrado una unanimidad poco frecuente. Publicaciones como The Guardian la calificaron como asombrosa, mientras que el portal RogerEbert.com destacó su capacidad para generar una conexión profunda con el espectador sin recurrir a los trucos habituales del cine comercial o grandes giros de guion.

La narrativa se apoya en una reconstrucción emocional minuciosa rodada íntegramente en blanco y negro . La película evita los subrayados musicales y las revelaciones efectistas, centrando su fuerza en los detalles cotidianos y la ambientación de la Ciudad de México de los años setenta . Es una propuesta que explora las jerarquías sociales y los afectos familiares a través de una mirada pausada y deliberada.

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Los premios que consagraron a Roma como obra histórica del cine

El éxito de la cinta también se tradujo en un recorrido histórico por los festivales internacionales. Tras ganar el León de Oro en Venecia, recibió diez nominaciones a los premios Oscar, logrando finalmente tres estatuillas en categorías clave como dirección y fotografía. Estos reconocimientos confirmaron que una historia íntima, hablada en español y mixteco, podía competir en el centro de la industria global.

Para los usuarios argentinos, este título representa un valor seguro dentro de un ecosistema digital que suele priorizar la novedad sobre la permanencia de los contenidos. Al ser una producción propia de Netflix, garantiza su presencia constante en la plataforma, permitiendo que el público acceda en cualquier momento a la que sigue siendo, por mérito propio y estadística crítica, la mejor película de todo el catálogo disponible hoy.