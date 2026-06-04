Netflix confirmó la secuela de la película más vista de su historia: tiene 139 millones de reproducciones

Netflix volvió a apostar por uno de sus mayores fenómenos. Luego de romper récords de audiencia y convertirse en un éxito mundial, la plataforma confirmó que la película más vista en su historia tendrá una segunda entrega. Es una producción de acción al estilo Estados Unidos que dura menos de 2 horas.

Furor en Netflix: qué tiene "Némesis", la vibrante serie criminal de 8 capítulos ambientada en Los Ángeles

Hoy en Netflix: la nueva película romántica de Jennifer López al estilo de sus mejores éxitos

Se trata de "Máquina de guerra" , el thriller de ciencia ficción protagonizado por Alan Ritchson, que alcanzó cerca de 139 millones de visualizaciones a nivel mundial . Cuando llegó al catálogo, la producción dirigida y coescrita por Patrick Hughes tuvo un debut muy fuerte.

Dura 106 minutos y, actualmente, está en el décimo lugar del ranking global de lo más visto.

La trama presenta un futuro amenazado por una invasión extraterrestre que pone en riesgo la supervivencia de la humanidad. En ese contexto, un integrante de una unidad militar de élite se convierte en una de las principales esperanzas para evitar una catástrofe global.

Tras el impresionante rendimiento de la película, Netflix decidió avanzar oficialmente con una secuela. Aunque todavía no se revelaron detalles sobre la historia ni una posible fecha de estreno.

El director de "Máquina de guerra" la película líder en Netflix ya adelantó datos de una posible secuela. El director de "Máquina de guerra" la película líder en Netflix ya adelantó datos de una posible secuela. gentileza

De qué trata "Máquina de guerra"

Embed - Máquina de guerra | Tráiler oficial | Netflix

La película sigue a un grupo de soldados que debe enfrentarse a una amenaza extraterrestre de enorme poder destructivo. En medio del caos, el personaje interpretado por Ritchson lidera una misión desesperada para proteger a la humanidad y evitar el colapso de la civilización.

La amenaza, resistente al fuego de armas convencionales, altera el funcionamiento de las brújulas utilizadas por el equipo, un detalle que permite a los reclutas prever sus desplazamientos. Casi al final, se descubre que la máquina no actúa sola, sino que forma parte de una flota mucho más amplia que ya ha desatado una guerra a escala mundial contra la humanidad. Esta revelación deja abierta la puerta a futuras entregas, una posibilidad que el propio Hughes mencionó como el punto de partida para una posible saga.