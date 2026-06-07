7 de junio de 2026 - 12:57

Con filas de más de 60 cuadras, la familia del Indio Solari pidió calma: "Todos podrán decir adiós"

Los Andes en la despedida del Indio Solari. Miles de fanáticos llegaron al microestadio de Avellaneda para despedir al músico. El velatorio comenzó antes de lo previsto por la masiva convocatoria.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico.

Los fanáticos despiden al Indio Solari en el Parque Domínico.

Foto:

Gentileza Clarín
Los Andes | Rodrigo Cuello
Por Rodrigo Cuello

Enviado especial de Los Andes a Buenos Aires. La despedida de Carlos “El Indio” Solari reúne este domingo a miles de fanáticos en Avellaneda, donde el velatorio comenzó a las 10, una hora antes de lo anunciado. La gran cantidad de personas que llegó al Parque Domínico obligó a adelantar la apertura de las puertas del Microestadio Gatica.

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La fila para ingresar ya supera las 60 cuadras y continúa creciendo con el paso de las horas. Desde la noche del sábado, seguidores de distintos puntos del país se instalaron en las inmediaciones del predio para participar de una vigilia marcada por canciones, banderas, ofrendas y muestras de afecto.

La familia del Indio Solari pide tranquilidad: “Todos podrán decir adiós”

En medio de la jornada, la familia del artista compartió una publicación en la cuenta de Instagram del músico, donde informó que “la despedida del Indio ya comenzó” y destacaron que “todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas”.

En el mismo comunicado, los allegados señalaron: “Habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós. Y mientras se espera y se camina, nos cuidamos entre todos, sin distinciones, como siempre lo hemos hecho y él esperaba de nosotros”.

Comunicado de la familia del Indio Solari.
Comunicado de la familia del Indio Solari.

Comunicado de la familia del Indio Solari.

El ingreso se realiza por la calle General Otero, hasta la avenida Mitre, mientras que quienes llegan en tren deben bajar en la estación Villa Domínico y rodear todo el parque, sabiéndose que el perímetro se encuentra cortado por un anillo de seguridad con efectivos de la policía motorizada y de infantería desplegados, y con la promesa de la familia de que el sepelio va a continuar “hasta que haga falta”.

El féretro está solo a tres metros del vallado, y detrás se ubica una pantalla LED que dice “INDIO, 1949-infinito”, bajo la premisa de la organización de que nadie se detenga y la multitud siga caminando mientras expresa su afecto.

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