Entre bares, calles y flamenquito: la Contreras vuelve con "Desde el Albaicín"

"El año pasado estuve viviendo en El Albaicín y de allí surgieron las nuevas canciones", le cuenta a Los Andes Mariela Contreras, quien este domingo se presentará en el Teatro Independencia, a partir de las 20.30, justamente con un espectáculo que se llama "Desde El Albaicín".

El Albaicín es un barrio de Granada de arquitectura morisca y que ahora, tal como lo describe Mariela, es una zona bohemia, llena de escritores, artistas y músicos, entre medio de los cuales la cantante mendocina cultora del flamenco encontró la inspiración, la música y las letras de sus nuevas composiciones. Cuenta que en El Albaicín hay mucha música en los bares y en las calles y que "yo hice lo mío, mis canciones, que están dentro de lo que ellos llaman "flamenquito", que es la mixtura entre el flamenco y otras músicas, como la rumba, el pop o la música urbana".

Fue un año, dice Mariela, que funcionó casi como un paréntesis: lejos de la rutina de los escenarios locales, con tiempo para caminar, escuchar y dejarse atravesar por una ciudad que respira flamenco en cada esquina. No fue una búsqueda planificada, aclara, sino algo que fue apareciendo solo, canción por canción, entre las tardes de guitarra en la calle y las clases de canto que empezó a tomar casi sin darse cuenta de que estaba armando un espectáculo entero.

—No, no, mi madre es de Granada, pero lleva tantos años acá que es más argentina que los argentinos.

—Me imagino que habrán tenido el corazón partido en la final del Mundial…

—¡No, no, qué va! Mi mamá muere por Messi, ¡doble camiseta argentina se puso! (risas)

Y al momento de hablar de sus nuevas canciones, Mariela dice que la mayoría son rumbas, rumba flamenca, aunque aclara que las letras poco tienen que ver con España propiamente dicha. "Estando ahí pasaron montones de cosas en el mundo, como lo de Palestina, y yo las vivencié desde ahí. La letra salió de eso, no habla de España sino del mundo", explica. Es decir que buena parte del repertorio nuevo está atravesado por una mirada social y política, aunque no todo: hay también canciones de amor, dice, y algunas más antiguas que sigue tocando porque le gusta tenerlas presentes en el repertorio.

El show, cuenta, no se agota en lo nuevo. Habrá un enganchado de rumbas reversionadas para que el público baile y cante, y un tramo que promete ser el más flamenco de la noche: la participación de su prima, la bailaora Maru Gómez, a quien describe sin vueltas como "una superartistaza" que se llevó todo el talento de la familia. También habrá lugar para dos canciones prestadas —"A mi manera" y una de Fernando Cabrera— y, como cierre de lujo, un tema junto al dúo invitado Orozco-Barrientos, al que la banda pensó "aflamencarle" alguna canción para la ocasión.

Arriba del escenario la va a acompañar la misma formación con la que grabó su primer disco solista, Flamenco Impuro: Mariano Moreno en piano, Gonzalo Gorordo en batería, Gerardo Lucero en contrabajo, Diego Romero en guitarra y dirección musical, y David Harder en percusión. Como invitados suman Diego Lorenzo en guitarra flamenca, Joel Barros en guitarra y Román Altamiranda en percusión, además de Maru Gómez en el baile. Fue la formación original de la banda, cuenta Mariela, la que por "razones obvias" tuvo que achicarse con el tiempo para poder salir de gira, pero que ahora vuelve a juntarse completa para esta presentación especial.

El vínculo de Contreras con Granada no es casual: su madre nació en esa provincia y, aunque no exactamente en El Albaicín, sigue siendo, según la cantante, "más argentina que todos los argentinos juntos". Fue justamente en esas calles, entre artistas callejeros —muchos de ellos gitanos, herederos de una tradición flamenca que atraviesa la ciudad— donde Contreras encontró tiempo para tomar clases de canto flamenco, componer y empezar a imaginar el espectáculo que ahora trae de vuelta a Mendoza. "Tengo grabada la imagen de adónde estaba mirando en los momentos en que componía", dice, como si todavía pudiera ver esas tardes granadinas.

Con más de 30 años de trayectoria, nueve discos editados y un DVD, la artista fue líder y cocreadora del histórico grupo Simpecao antes de emprender su camino solista. En ese recorrido compartió escenario con nombres como Alejandro Sanz, Rubén Rada, Susana Baca, Beto Cuevas, Malena D'Alessio y Karamelo Santo, y participó, junto a Simpecao, de la musicalización de la tira televisiva Soy Gitano.

Sobre lo que viene, Contreras adelanta que el espectáculo del domingo funcionará también como una suerte de preestreno: una de las canciones que va a tocar todavía se está grabando, y llegará al escenario antes incluso de estar terminada. La idea, dice, es sacar en los próximos dos meses una nueva grabación, aunque no un disco completo sino un formato de cinco temas.

Para una artista que lleva tres décadas moviéndose entre géneros y fusiones, "Desde el Albaicín" aparece entonces como un cierre de etapa y, al mismo tiempo, un punto de partida: la confirmación de que ese año fuera del país, lejos de alejarla de su música, terminó siendo el lugar donde más se encontró con ella.

Las entradas anticipadas para "Desde El Albaicín" están disponibles en Entradaweb.com.ar. La cita es este domingo, a las 20.30, en el Teatro Independencia (Chile y Espejo, Ciudad).