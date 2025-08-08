8 de agosto de 2025 - 14:55

La serie más adictiva de Netflix es francesa, tiene 6 capítulos y lidera su género

La producción estrella del gigante de streaming sigue a una mujer acusada de asesinar a su jefe, dueño de una plantación de flores.

Netflix tiene la miniserie francesa que ha revolucionado la plataforma.

Por Andrés Aguilera

Una madre soltera con un pasado traumático, que consigue trabajo en una plantación de flores en la Provenza. Poco después, el dueño de la finca muere y ella se convierte en la principal sospechosa de este crímen que es uno de los más vistos en esta serie de Netflix.

La miniserie, que en su idioma original se llama "Qui Sème le Vent" se estrenó el 9 de julio de este año. Fue creada por Nils-Antoine Sambuc y cuenta con la dirección de Marie Jardillier y Édouard Salier, dos realizadores con sólida trayectoria en thrillers franceses.

Embed - SOL NEGRO Trailer SUBTITULADO / Under a Dark Sun Trailer SUBTITULADO [HD]

La producción tiene apenas 6 capítulos, de aproximadamente 45 minutos cada uno, por lo que tranquilamente se ve uno o dos días de visionado en maratón.

¿Qué esconden los personajes de la serie?

La serie arranca con Alba, interpretada por AvaBaya, una mujer marcada por un pasado doloroso, que llega a una plantación de flores en busca de trabajo y la esperanza de empezar de nuevo. Pero ese anhelo de renacer se desmorona rápidamente cuando el dueño aparece muerto.

Netflix
La trama gira abruptamente cuando la mujer descubre que su jefe, en realidad, era su padre biológico. Este vínculo sorpresivo la enfrenta a una poderosa dinastía, liderada por la viuda, que hará todo para mantener sus intereses y su herencia a salvo.

La familia Lasserre, propietaria de campos de flores en Grasse dentro de la serie, refleja una actividad profundamente enraizada en la región de la Provenza: la producción de flores para perfumes.

