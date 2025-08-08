Se supo si habrá temporada 2 de "Pecados inconfesables", la serie de Netflix que supera a "Merlina"

La producción mexicana que gira entorno a un triángulo amoroso cerró con un final abierto que da puertas a una nueva emisión.

Una mujer atrapada en un matrimonio con un esposo controlador se enamora de un hombre más joven. Esa es la premisa de “Pecados inconfesables”, la serie mexicana que se metió entre lo más visto de Netflix en Argentina y supera a Merlina. Quienes ya la terminaron se preguntan ¿habrá segunda temporada?

Con 18 episodios cargados de tensión, la historia no se limita a un simple triángulo amoroso. A la traición, el erotismo y los secretos se suma un giro clave: la muerte de uno de los personajes centrales, que reconfigura la trama y deja un final abierto que alimenta las teorías sobre una continuación.

image (7) Protagonizada por María Sorté, Jorge Salinas y César Évora, la telenovela originalmente la produjo y emitió Televisa en 2023. Este año tuvo una nueva vida desde su llegada al catálogo internacional de Netflix.

En menos de dos semanas ya escaló al primer puesto del ranking global, una métrica que la plataforma suele considerar para renovar series, y duplicó en vistas a Merlina el tanque de la plataforma de streaming para agosto.

¿De qué se trata “Pecados inconfesables”? "Pecados inconfesables" gira en torno a Helena Rivas, una mujer atrapada en un matrimonio opresivo con su esposo Julián, un hombre celoso, poderoso y controlador. En medio del conflicto emocional, inicia una apasionada relación con Álvaro, un hombre más joven que le devuelve la ilusión y la esperanza de una vida diferente.

Embed - Pecados inconfesables | Tráiler oficial | Netflix Pero lo que parece un simple triángulo amoroso se transforma en una historia de pasión, traición y muerte, donde los secretos familiares, las ambiciones y las apariencias comienzan a derrumbarse. A medida que avanza la trama, los personajes enfrentan dilemas morales y peligros reales, en una red de engaños donde nada es lo que parece. ¿Habrá temporada 2? Por ahora, Netflix no confirmó una segunda temporada de Pecados inconfesables. Sin embargo, el éxito de visualizaciones y el final cargado de tensión, con Helena Rivas (Sorté) aparentemente libre pero aún vigilada, dejan la puerta abierta a una posible continuación.