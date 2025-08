Merlina: luego de 3 años estrena en Netflix la segunda temporada

El spin off de Los Locos Addams dirigido por Tim Burton ( El Joven Manos de Tijera, El Gran Pez, Charlie y la Fábrica de Chocolate) se centra en la historia de la hija mayor de la icónica familia y está protagonizado por Jenna Ortega. Con el estreno de su primera temporada en 2022 logró ser la segunda serie más vista en la historia de Netflix llegando a 252 millones de reproducciones, detrás de El Juego del Calamar , según el ranking publicado por la misma plataforma. Hoy regresa con la primera parte de una nueva entrega y ya confirmó el rodaje de su tercer ciclo.

Jenna Ortega en una de las escenas más comentadas de la serie. Jenna Ortega en una de las escenas más comentadas de la serie.

En declaraciones a la prensa la joven ha manifestado que “la serie habla sobre aceptarse a uno mismo”, no se trata de encajar sino de “ser sincero con las propias creencias, lo que es correcto o lo que te importa, usar la propia voz, no dejar que la gente te pisotee y no tener que cambiar para ser amado”. Entre la primera y la segunda temporada la actriz, de ascendencia latinoamericana, participó en Beetlejuice 2, donde interpretó a Astrid la escéptica hija de Lydia Deetz (Winona Ryder). La producción, también dirigida por Tim Burton, le permitió consolidarse como una actriz de la comedia oscura estadounidense.

El destacado elenco incluye también a Catherine Zeta-Jones (El Zorro) y Luis Guzmán (Narcos) como Morticia y Homero Addams respectivamente. Enid, la dulce niña lobo es interpretada por Emma Elizabeth Myers (Minecraft y Asesinato Para Principiantes). Esta temporada suma a Steve Buscemi (Perros de la Calle) como el nuevo y orgulloso director de la escuela. Además, se ha adelantado que contará también con la participación de Lady Gaga, aunque no se ha revelado mucho sobre su personaje, sólo que será otra de las profesoras en la academia y que tendrá su propio número musical.

Pero al parecer, con cada lanzamiento el reparto propone un guiño a los fans históricos de esta icónica familia. En la edición anterior participó Christina Ricci, que fue Merlina en Los Locos Addams 1 y 2 (1991 - 1993), ahora como Marilyn Thornhill, una maestra de la Academia Nevermore. En esta nueva entrega, quien ingresa al elenco es Christopher Lloyd (el "Doc" en Volver al Futuro), quien interpretó nada menos que al Tío Lucas en las ediciones de los noventa, aunque esta vez se nos presenta como el profesor más antiguo y estricto de la academia, que parece que va a tener algunos problemas en su relación con Pericles.

Estrategia de marketing controversial

Para anunciar este nuevo lanzamiento en Argentina, el equipo de marketing pintó de negro un edificio en Caballito rebautizándolo como “Paseo Darkminito”. La propuesta incluyó una orquesta de tango oscuro con bailarines caracterizados, actores que representaban a la familia Addams y un espectáculo de violonchelo interpretado por Merlina. Crearon un escenario inmersivo que desconcertó a turistas y locales. Aunque mucha gente se mostró entusiasta con la propuesta y a pesar de contar con la autorización del gobierno para realizar la intervención, otros la criticaron por haberse realizado cerca de una zona declarada patrimonio cultural en 2021. Como ya estaba programado con anterioridad, este lunes las paredes del edificio amanecieron con sus colores habituales.