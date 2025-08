La nueva película romántica de Netflix que dura dos horas y nadie soporta verla sin llorar

¿Cuál es el secreto de Jamie?

Jamie Jamie es interpretado por Corey Mylchreest, que hace de rey en “La reina Charlotte” gentileza

Jamie le confiesa a Anna que lucha contra el cáncer, la misma enfermedad por la que perdió a su hermano. Además le confiesa que tomó la decisión de no continuar con el tratamiento a pesar de las protestas de su padre. En cambio, el joven planifica un viaje por Europa para conocer los destinos que siempre soñó.

Llantos en redes sociales por la película

Este giro en la trama fue el que provocó las lágrimas del público que no dudó en expresarse en X Twitter sobre lo tristes que fueron las casi dos horas de película.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paolovignolo1/status/1951676583833448875&partner=&hide_thread=false Se les juro que esta escena de Mi año en Oxford me rompió el corazón de una u otra manera #MyOxfordYear • #MiAñoEnOxford pic.twitter.com/wAKoRMvPAz — Paolo° (@paolovignolo1) August 2, 2025

“Si no quieren llorar, definitivamente no la vean”, “Esta escena me rompió” y “nueva película para añadir a una larga lista de traumas que no ves venir”, son algunas de las reacciones.