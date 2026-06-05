Pasión desmedida: la película francesa de época en Netflix que todos están viendo por sus escenas subidas de tono

Dentro del catálogo de Netflix, una producción francesa ambientada en el siglo XVIII se convirtió en lo más visto de la plataforma. La película destaca por su combinación de romance, intrigas sociales, drama de época y escenas cargadas de sensualidad.

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Llegó a Netflix una película que arrasó en cines: revive una de las sagas clásicas más queridas de la historia

"Señorita J" es una cinta francesa que reconstruye los códigos de la alta sociedad de la época para contar una historia donde el amor, el orgullo y la revancha terminan desencadenando consecuencias inesperadas.

"Señorita J", la película francesa de Netflix está protagonizada por Cécile de France

"Señorita J", la película francesa de Netflix está protagonizada por Cécile de France

La película fue dirigida por el cineasta francés Emmanuel Mouret, reconocido por sus relatos centrados en las relaciones sentimentales y los dilemas emocionales. Además, tiene una aprobación del 85% de los usuarios del sitio web especializado en reseñas Rotten Tomatoes , donde fue puntuada con un 6.8 de estrellas.

La trama sigue a Madame de La Pommeraye, una viuda perteneciente a la aristocracia francesa que lleva una vida tranquila hasta que conoce al Marqués de Arcis, un hombre carismático y reconocido por su facilidad para conquistar mujeres.

Lo que inicialmente parece una relación prometedora comienza a deteriorarse cuando ella descubre que los sentimientos de su compañero no son tan profundos como imaginaba. A partir de esa decepción, la protagonista decide tomar el control de la situación y diseña un plan cuidadosamente elaborado para vengarse.

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La película transforma así una historia romántica en un sofisticado juego psicológico donde cada decisión tiene un propósito oculto.

El elenco está compuesto por Cécile de France como Madame de La Pommeraye; Édouard Baer en el papel del Marqués de Arcis; y Alice Isaaz hace a Mademoiselle de Joncquières.

Una recreación impecable de la Francia del siglo XVIII

Además de su historia, "Señorita J" destaca por su cuidada ambientación. Los vestuarios, las mansiones, los jardines y la fotografía contribuyen a recrear con gran detalle el ambiente de la aristocracia francesa previa a la Revolución.