La película con Brad Pitt que hay que ver antes de "La Odisea" de Christopher Nolan: ya está en Prime Video

Ante el estreno de “La Odisea”, la nueva adaptación de Christopher Nolan basada en la epopeya de Homero, existe una película imprescindible para entender el origen de uno de los relatos más grandes de la literatura clásica . Estrenada en 2004, esta producción se convirtió en uno de los grandes exponentes del cine épico moderno gracias a sus batallas monumentales, su elenco de estrellas y una recreación espectacular del mundo griego antiguo.

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“Troya”, la película dirigida por Wolfgang Petersen y protagonizada por Brad Pitt como Aquiles, que adapta libremente los acontecimientos narrados en “La Ilíada” de Homero. La cinta funciona como el punto de partida ideal para adentrarse en la historia que luego continúa con “La Odisea”, centrada en el largo viaje de regreso de Odiseo tras la guerra que cambió el destino de Grecia y Troya.

“Troya” se desarrolla alrededor del conflicto entre griegos y troyanos después de que Paris, príncipe de Troya interpretado por Orlando Bloom, se lleve a Helena de Esparta, desencadenando una guerra que reunirá a algunos de los guerreros más legendarios de la antigüedad. Frente a las murallas de la ciudad aparece el ejército griego comandado por Agamenón, mientras Aquiles lidera a los temidos mirmidones en una batalla que definirá el futuro de ambos pueblos.

La película que sirve de precuela a "La Odisea", "Troya" con Brad Pitt y Orlando Bloom

Uno de los momentos más recordados de la película es la llegada de las tropas griegas a las costas troyanas. El avance de los barcos y el desembarco de los soldados anticipan una guerra de enormes dimensiones, mientras Héctor, interpretado por Eric Bana, observa desde las murallas cómo el enemigo se acerca a la ciudad que deberá defender.

La producción apostó por un enfoque realista para diferenciarse de otras películas históricas. Wolfgang Petersen, reconocido por trabajos como “Das Boot”, buscó que los enfrentamientos tuvieran una mayor intensidad física y pidió a los actores prepararse durante meses para realizar gran parte de las escenas de combate. El resultado fueron secuencias de acción con una fuerte presencia de los protagonistas y una puesta en escena que convirtió a la película en una referencia del género.

Más allá de las grandes batallas, uno de los mayores atractivos de “Troya” está en sus personajes. El enfrentamiento entre Aquiles y Héctor representa el corazón dramático del filme: dos guerreros con valores diferentes que terminan enfrentados por una guerra que supera sus propias decisiones. La película también profundiza en la relación de Héctor con su familia, la ambición de Agamenón y el conflicto interno de Aquiles entre la gloria eterna y su propia humanidad.

La música de James Horner y la fotografía de Roger Pratt completan una ambientación que refuerza el carácter épico de la historia. Aunque se toma libertades respecto al poema original de Homero, la película mantiene los elementos centrales del mito y recupera figuras fundamentales como Odiseo, quien tendrá un papel clave en los acontecimientos posteriores.

“Troya” y su conección con “La Odisea”

Matt Damon en "La Odisea". gentileza

El final de “Troya” conecta directamente con la historia que llegará después: tras la caída de la ciudad, los sobrevivientes griegos deben regresar a sus hogares, pero para Odiseo comienza una nueva etapa marcada por peligros, criaturas mitológicas y desafíos que pondrán a prueba su ingenio.

En qué plataforma de streaming se puede ver

Actualmente, “Troya” está disponible en Prime Video, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieran prepararse antes de ver “La Odisea” de Christopher Nolan.