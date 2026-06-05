5 de junio de 2026 - 13:14

Llegó a Netflix una película que arrasó en cines: revive una de las sagas clásicas más queridas de la historia

Sigue la historia de un boxeador con apellido de peso que encontrará, gracias al pasado, la fuerza para definir su futuro.

Llegó a Netflix la saga que revivió un clásico del cine deportivo con Sylvester Stallone

Llegó a Netflix la saga que revivió un clásico del cine deportivo con Sylvester Stallone

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Creed con Michael B. Jordan y Sylvester Stallone

"Creed" con Michael B. Jordan y Sylvester Stallone

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de "Creed: Corazón de campeón", la cinta protagonizada por Michael B. Jordan y Stallone que revitalizó el universo de Rocky Balboa y dio inicio a una nueva etapa dentro de la franquicia.

Llegó a Netflix la saga que revivió un clásico del cine deportivo con Sylvester Stallone
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Llegó a Netflix la saga que revivió un clásico del cine deportivo con Sylvester Stallone

Cómo es "Creed: Corazón de campeón"

La historia sigue a Adonis Johnson, un joven que lleva sobre sus hombros el peso de un apellido histórico dentro del boxeo. Hijo del legendario Apollo Creed, creció lejos de los reflectores de los grandes combates, pero con el deseo de demostrar que puede abrirse camino por mérito propio.

Embed - CREED: CORAZÓN DE CAMPEÓN - Trailer 1 - Oficial Warner Bros. Pictures

Decidido a perseguir su sueño, Adonis busca la ayuda de Rocky Balboa, quien ya dejó atrás sus años como campeón y enfrenta una etapa muy distinta de su vida. Lo que comienza como una relación entre entrenador y pupilo termina convirtiéndose en un vínculo marcado por la confianza, el aprendizaje y el apoyo mutuo.

La película explora cuestiones que van más allá del deporte. A lo largo de la historia, los entrenamientos y las peleas se combinan con momentos más íntimos que permiten conocer las inseguridades, los miedos y las motivaciones de sus personajes.

El regreso de Sylvester Stallone como Rocky en "Creed"

Otro de los puntos más destacados de la película es la interpretación de Sylvester Stallone. Lejos del boxeador invencible de décadas atrás, Rocky aparece como un hombre marcado por el paso del tiempo, las pérdidas y los recuerdos.

Esa versión más humana del personaje aporta profundidad a la historia y convierte su relación con Adonis en uno de los aspectos más emotivos del film.

Una saga que continuó creciendo

Embed - CREED II | Official Trailer 2 | MGM

El éxito de "Creed: Corazón de campeón" dio lugar a una franquicia propia que logró consolidarse con nuevas entregas. Tanto "Creed II" como "Creed III" también están disponibles en Netflix y ampliaron el recorrido de Adonis.

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