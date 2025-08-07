Carla Peterson arrasa en Netflix con una apuesta basada en hechos reales

Carla Peterson estrena una película en Netflix que no es una propuesta más en el amplio catálogo de dramas nacionales. Se trata de "27 noches", una producción que toma como punto de partida un caso verídico ocurrido en nuestro país en 2005.
Esta película llega a Netflix con una trama inspirada en una historia conmovió al país y cuestiona los límites del deseo y el poder.
Carla Peterson estrena una película en Netflix que no es una propuesta más en el amplio catálogo de dramas nacionales. Se trata de "27 noches", una producción que toma como punto de partida un caso verídico ocurrido en nuestro país en 2005.
Con un elenco sólido, una dirección meticulosa y una historia que atraviesa los límites entre lo privado y lo público, esta película se posiciona como una de las más intensas y provocadoras del año.
La película, inspirada en la novela homónima de Natalia Zito, será protagonizada por Marilú Marini, Carla Peterson y Daniel Hendler, quien además de dirigirla, se reserva un papel central en la historia.
Con un pie en la ficción y otro en la realidad, esta producción relata una historia que interpela y abre el juego a los límites de la salud mental y la vulnerabilidad de la vejez.
Una tarde de junio de 2005, Sarah Katz, una escritora, artista plástica y mecenas de ochenta y ocho años, es sorprendida en su departamento de Recoleta por seis enfermeros que, con el consentimiento de sus hijas, la internan en un hospital psiquiátrico a causa de su comportamiento extraño, que, según las hijas, incluye el despilfarro de la fortuna familiar, una vida sexualmente activa y un estilo de vida inadecuado para su edad.
A eso se suma un dudoso diagnóstico de demencia frontotemporal firmado por el joven y ambicioso neurólogo Orlando Narvaja. Lo que sigue es la lucha de Sarah por romper el cerco que le impone su familia, el escándalo mediático y la disputa judicial en el seno de una de las familias más renombradas de la aristocracia argentina.
Aunque aún no se ha confirmado una fecha oficial de estreno, los rumores apuntan a que llegaría a Netflix en algún momento de 2025. Esta demora responde al minucioso trabajo de postproducción, especialmente en la edición y diseño sonoro.
La estrategia de la plataforma es clara: lanzar la película en un momento en que pueda tener mayor visibilidad, tanto en el algoritmo como en los medios especializados. La producción ya se encuentra finalizada y habría comenzado su ronda de presentación en festivales.