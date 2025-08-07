7 de agosto de 2025 - 08:33

Oriana Sabatini se postuló para ser parte de Merlina, pero a su modo: "Lo mío es la tanatopraxia"

Desde la cuenta de Instagram de Netflix, compartieron el clip en el que Oriana se postula para entrar a la famosa Academia Nevermore.

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Foto:

Web
Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Leé además

Natasha Rey volvió a hablar de Mauro Icardi y contó nuevos detalles.

Natasha Rey lo hizo de nuevo y contó otro dato íntimo de Mauro Icardi: "Grabaciones de pantalla"

Por Agustín Zamora
La casa de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, a 15 años de su clausura. Foto: Gentileza Marcelo Aguilar

La "casa" de Charly, Fito y Cerati: así está hoy el bar más rockero de Mendoza, tras 15 años clausurado

Por Ignacio de la Rosa
Oriana Sabatini
Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini se postuló para ser parte de la academia "Evermore"

En el video que compartió la página oficial de Netflix se ve cómo Oriana Sabatini se presenta como una profesional en tanatopraxia y pide ser una nueva profesora en la academia "Evermore", donde estudia Merlina Addams.

Embed - Oriana Sabatini se postula a la Academia Nevermore | Merlina 2 | Netflix

Pero no es la única destacada, ya que Marti Benza cumple el rol de médium, y Lucas Spadafora, que interpreta al cadáver que deberá vestir l Oriana para el entierro. Los tres protagonizan divertidos momentos mientras promocionan la serie.

“Me postulo formalmente para ser parte de la Academia Nevermore”, dice la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop la cual se postula como tanatopraxista, profesión que la apasiona desde hace mucho y logró estudiar en Italia, país en el que vive junto a su esposo. “Lo mío es la tanatopraxia. Algo así como el acondicionamiento de los cuerpos para el velorio o tipo un Get Ready With Me para el entierro", afirma.

Oriana Sabatini
Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.

Habrá tercera temporada de Merlina

La segunda parte ya está en Netflix, pero los fans siempre quieren más a pesar de que recien el 3 de septiembre terminarán de estar disponibles todos los capítulos de la nueva entrega de Merlina.

Embed - Merlina: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Sabiendo lo que puede generar las primeras semanas del estreno, la producción anunció tiempo atrás que ya hay una tercera temporada confirmada. En declaraciones al medio “The Hollywood Reporter”, los showrunners (productor ejecutivo y guionista jefe) Alfred Gough y Miles Millar aseguraron que tienen intenciones de profundizar en los personajes y expandir el universo Adams.

Si bien hay indicios de fechas para esta tercera temporada de Merlina, se supo que no habría que esperar otros tres años para que se estrene.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

dudas sobre el futuro: oriana sabatini dio detalles de su relacion con paulo dybala

Dudas sobre el futuro: Oriana Sabatini dió detalles de su relación con Paulo Dybala

Por Redacción Espectáculos
Batalla campal en el recital de Damas Gratis en Colombia

Batalla campal en el recital de Damas Gratis: al menos un muerto y cinco apuñalados

Por Redacción Espectáculos
un nuevo escandalo: daniel osvaldo se habria peleado en plena via publica

Un nuevo escándalo: Daniel Osvaldo se habría peleado en plena vía pública

Por Redacción Espectáculos
Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

Por Redacción Espectáculos