Oriana Sabatini se postuló para ser parte de Merlina, pero a su modo: "Lo mío es la tanatopraxia"

Luego de tres años de espera, Netflix estrenó este miércoles la segunda temporada de Merlina, la serie que gira en torno a la hija de Morticia y Homero Addams, de la popular serie Los locos Addams. Con la confirmación de que habría una tercera entrega, los fans ya esperan por nuevas novedades.
Para promocionarla, el gigante de streaming hizo una parodía bien argentina, con Oriana Sabatini, Lucas Sapadafora y Marti Benza, como protagonistas. Como era de esperarse, la esposa de Paulo Dybala sorprendió con su participación llena de humor en la promoción que se hizo viral en las cuentas oficiales de Netflix.
Oriana Sabatini
Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina.
Web
Oriana Sabatini se postuló para ser parte de la academia "Evermore"
En el video que compartió la página oficial de Netflix se ve cómo Oriana Sabatini se presenta como una profesional en tanatopraxia y pide ser una nueva profesora en la academia "Evermore", donde estudia Merlina Addams.
Pero no es la única destacada, ya que Marti Benza cumple el rol de médium, y Lucas Spadafora, que interpreta al cadáver que deberá vestir l Oriana para el entierro. Los tres protagonizan divertidos momentos mientras promocionan la serie.
“Me postulo formalmente para ser parte de la Academia Nevermore”, dice la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop la cual se postula como tanatopraxista, profesión que la apasiona desde hace mucho y logró estudiar en Italia, país en el que vive junto a su esposo. “Lo mío es la tanatopraxia. Algo así como el acondicionamiento de los cuerpos para el velorio o tipo un Get Ready With Me para el entierro", afirma.
Habrá tercera temporada de Merlina
La segunda parte ya está en Netflix, pero los fans siempre quieren más a pesar de que recien el 3 de septiembre terminarán de estar disponibles todos los capítulos de la nueva entrega de Merlina.
Sabiendo lo que puede generar las primeras semanas del estreno, la producción anunció tiempo atrás que ya hay una tercera temporada confirmada. En declaraciones al medio “The Hollywood Reporter”, los showrunners (productor ejecutivo y guionista jefe) Alfred Gough y Miles Millar aseguraron que tienen intenciones de profundizar en los personajes y expandir el universo Adams.
Si bien hay indicios de fechas para esta tercera temporada de Merlina, se supo que no habría que esperar otros tres años para que se estrene.