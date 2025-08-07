Oriana Sabatini se postuló para ser parte de Merlina, pero a su modo: "Lo mío es la tanatopraxia"

Desde la cuenta de Instagram de Netflix, compartieron el clip en el que Oriana se postula para entrar a la famosa Academia Nevermore.

Luego de tres años de espera, Netflix estrenó este miércoles la segunda temporada de Merlina, la serie que gira en torno a la hija de Morticia y Homero Addams, de la popular serie Los locos Addams. Con la confirmación de que habría una tercera entrega, los fans ya esperan por nuevas novedades.

Para promocionarla, el gigante de streaming hizo una parodía bien argentina, con Oriana Sabatini, Lucas Sapadafora y Marti Benza, como protagonistas. Como era de esperarse, la esposa de Paulo Dybala sorprendió con su participación llena de humor en la promoción que se hizo viral en las cuentas oficiales de Netflix.

Oriana Sabatini Oriana Sabatini fue parte del anuncio del lanzamiento de la segunda temporada de Merlina. Web Oriana Sabatini se postuló para ser parte de la academia "Evermore" En el video que compartió la página oficial de Netflix se ve cómo Oriana Sabatini se presenta como una profesional en tanatopraxia y pide ser una nueva profesora en la academia "Evermore", donde estudia Merlina Addams.

Pero no es la única destacada, ya que Marti Benza cumple el rol de médium, y Lucas Spadafora, que interpreta al cadáver que deberá vestir l Oriana para el entierro. Los tres protagonizan divertidos momentos mientras promocionan la serie.

“Me postulo formalmente para ser parte de la Academia Nevermore”, dice la hija de Ova Sabatini y Catherine Fulop la cual se postula como tanatopraxista, profesión que la apasiona desde hace mucho y logró estudiar en Italia, país en el que vive junto a su esposo. “Lo mío es la tanatopraxia. Algo así como el acondicionamiento de los cuerpos para el velorio o tipo un Get Ready With Me para el entierro", afirma.