16 de abril de 2026 - 11:33

Netflix confirmó la fecha de estreno del documental "Yiya Murano: Muerte a la hora del té"

La producción se estrenará este mes y contará cómo una temida asesina se conviritió en parte de la farándula argentina.

Netflix anunció la fecha de estreno del documental sobre Yiya Murano.

Netflix anunció la fecha de estreno del documental sobre Yiya Murano.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Además, explica cómo su protagonista lejos de causar temor se convirtió en una figura mediática que estuvo en la mesa de Mirtha Legrand.

"Yiya Murano: Muerte a la hora del té"
“Yiya Murano: Muerte a la hora del té”

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té”

Antes de su llegada al streaming, el film tendrá una presentación especial en el circuito de cine independiente: será proyectado este viernes en el Cine Gaumont, como parte del BAFICI. Este estreno anticipado busca instalar la conversación en torno a una historia que sigue despertando incomodidad y preguntas.

“Yiya Murano: Muerte a la hora del té” está dirigido por Alejandro Hartmann y producido por Haddock Films junto a Vanessa Ragone, el mismo equipo responsable de títulos como "El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas" y "Carmel: ¿quién mató a María Marta?".

Embed - Yiya Murano: Muerte a la hora del té | Tráiler oficial | Netflix

También abordará la mirada de su hijo, Martín Murano, y el impacto que tuvo en su vida crecer con una asesina, estafadora y manipuladora.

El caso Yiya Murano: crimen, estafa y una doble vida

La producción reconstruye los hechos ocurridos en los años 70, cuando Yiya Murano, en medio de problemas económicos, envenenó a personas de su entorno cercano. El caso sacudió a la sociedad no solo por la violencia de los crímenes, sino por el vínculo íntimo entre la acusada y las víctimas.

Embed - Yiya Murano en Almorzando con Mirtha Legrand 2008

A través de archivos, testimonios y una narrativa investigativa, el documental busca ir más allá del relato conocido y explorar las zonas menos revisadas del expediente y su contexto histórico.

De asesina a figura televisiva

Uno de los aspectos más inquietantes que aborda la película es lo ocurrido años después. Tras cumplir su condena, Murano reapareció en televisión durante la década del 90, donde construyó una imagen completamente distinta: irónica, mediática y hasta carismática.

hijo de yiya
Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta a las 10 años.

Martín, el hijo de Yiya Murano, contó que ella intentó matarlo con una torta a las 10 años.

Ese giro generó un fuerte rechazo social, especialmente entre familiares de las víctimas, y abrió un debate sobre cómo los medios pueden transformar a una figura criminal en un personaje de entretenimiento.

Fecha de estreno del documental de Yiya Murano en Netflix

La plataforma confirmó que el documental de Yiya Murano estará disponible a nivel global el 23 de abril.

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